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效力於舊金山巨人隊的南韓外野手李政厚（Jung Hoo Lee），近期展現驚人的打擊天賦，不僅場場安打，更締造了歷史級的里程碑。在今（5）日面對密爾瓦基釀酒人的比賽中，李政厚單場猛敲4支安打，近期累積成績讓他成功追平了巨人隊史長達94年的傳奇紀錄。李政厚在此役擔任先發第5棒右外野手，首打席便擊出左外野安打，隨後在3局無人出局二壘有人時，更敲出帶有打點的適時二壘安打。總計全場5打數繳出4支安打、1分打點，助球隊以12：9力克釀酒人。根據數據統計，李政厚在過去的7場比賽中，已經擊出了驚人的19支安打。這個數據讓他追平了舊金山巨人隊（前身為紐約巨人隊）名人堂傳奇球星比爾·泰瑞（Bill Terry）於1932年所創下的輝煌紀錄。球團官方社群媒體隨即發布了結合「1932」數字與李政厚肖像的祝賀圖，盛讚這位韓籍新星的表現。被追平紀錄的泰瑞，是巨人隊史上極具代表性的傳奇，他在1923年至1936年的14個賽季中，累積擊出2,193支安打與154支全壘打，其背號「3號」更被球團列為永久欠番，並於1954年順利入選大聯盟名人堂。李政厚自加入大聯盟以來，經歷了適應期後，近期迎來大爆發。除了在5月31日對陣洛磯隊時有過6打數5安打的單場「猛打賞」外，近17場比賽中，他已經有3次單場擊出4支以上安打的精彩表現。目前李政厚的打擊率已攀升至3成22，高居國聯打擊排行榜第4名。這位被譽為「韓國一朗」的頂尖打者，不僅完美適應了美職賽場的強度，更以極致的打擊技巧，讓大聯盟投手群陷入苦戰。