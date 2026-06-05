因低氣壓及鋒面接近影響，全台各地降下豪雨，經濟部水利署下午13時針對新北市新店區、中和區、永和區發布二級警戒淹水警戒，提醒民眾外出多加注意。另外，中央氣象署也已針對基隆市、台北市、新北市、桃園市發佈大雷雨警戒，預計這波豪雨將要持續到周六才會緩解。
⚠️淹水警戒範圍
新北市
二級警戒 : 新店區 、 中和區 、 永和區。
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
今日全台時雨量排行（截至13時16分）
◼︎嘉義縣番路鄉時雨量51毫米
◼︎新北市新店區時雨量49.5毫米
◼︎台北市萬華區時雨量42.0毫米
◼︎屏東縣新園鄉時雨量31毫米
◼︎高雄市小港區時雨量29毫米
氣象署表示，受到低壓系統及鋒面靠近影響，今日全台天氣不穩定，各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除出現大雨。隨著午後熱力作用增強，對流發展更加明顯，中部以北山區及大台北地區須留意局部短延時豪雨發生機率，並伴隨雷擊與強陣風。預估這波降雨將持續影響至周五，周六起雨勢可望逐漸趨緩，但西半部山區仍有局部較大雨勢發生的可能。
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新北市
二級警戒 : 新店區 、 中和區 、 永和區。
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
◼︎嘉義縣番路鄉時雨量51毫米
◼︎新北市新店區時雨量49.5毫米
◼︎台北市萬華區時雨量42.0毫米
◼︎屏東縣新園鄉時雨量31毫米
◼︎高雄市小港區時雨量29毫米
氣象署表示，受到低壓系統及鋒面靠近影響，今日全台天氣不穩定，各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除出現大雨。隨著午後熱力作用增強，對流發展更加明顯，中部以北山區及大台北地區須留意局部短延時豪雨發生機率，並伴隨雷擊與強陣風。預估這波降雨將持續影響至周五，周六起雨勢可望逐漸趨緩，但西半部山區仍有局部較大雨勢發生的可能。