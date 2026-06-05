我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海近日宣布與英特爾將進行策略合作，結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，以及鴻海在全球製造、系統整合與AI資料中心部署能力上的深厚基礎，雙方將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位AI解決方案，加速AI基礎建設、邊緣AI和實體AI生態系，加速AI應用落地。鴻海董事長劉揚偉表示，AI正快速重塑全球產業與社會運作模式，鴻海憑藉「3+3+3」策略，積極布局AI、半導體與次世代通訊等核心技術，並推進智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台發展。此次與英特爾的合作，將結合雙方在運算平台、系統整合與全球供應鏈的優勢，共同打造新世代AI基礎建設、邊緣AI與實體AI生態系，加速AI應用落地。英特爾執行長陳立武表示，AI的快速成長，尤其是大規模推論與代理式AI工作負載的興起，正在重新定義現代運算所需具備的能力，這些需求仰賴橫跨整個技術堆疊的全面創新，涵蓋從新一代矽晶與晶片設計、機櫃級系統，到邊緣AI 與實體AI的部署。他說，英特爾與鴻海的合作，匯聚雙方在晶片設計、機櫃級解決方案，以及全球系統整合上的深厚專業。雙方將共同加速端到端平台的發展，釋放更多全新能力，並進一步擴大AI在全球的影響力。根據合作內容，雙方將結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，以及鴻海在系統整合、全球製造規模與客戶服務能力上的深厚基礎，共同推動由AI驅動的解決方案的規模化部署。英特爾指出，首先，在AI機櫃領域，雙方將探索開發與商業化機櫃級AI基礎設施解決方案，涵蓋以英特爾Xeon處理器為基礎的機櫃與AI加速器架構，並共同推進高速互連、散熱與液冷設計、系統監測，以及AI資料中心擴充性等關鍵技術，提供更高效能與高能源效率的AI部署解決方案。雙方在邊緣和實體AI領域，將共同定義下一代邊緣AI與實體AI平台架構，布局AI代理、終端智慧與機器人等應用方向，此合作將進一步推動和支援智慧製造、智慧城市、車用與機器人等多元場景。此外，雙方也將探索於客製化ASIC、SoC 與系統整合等設計服務上的合作機會，結合英特爾的完整晶片能力與鴻海完整的設計製造生態系，此合作涵蓋晶片、模組與系統，將拓展全球市場商機。