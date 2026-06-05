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▲福粵樓港式飲茶6月30日前，周一至周五的午晚餐時段全面6.8折。（圖／業者提供）

推套房買一送一 每晚4345元

超美海鮮珠寶盒 73折可吃到

▲順園全新「海鮮珠寶盒」套餐，持福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，平日享「一券換兩套」優惠。（圖／業者提供）

還有抽獎活動 最高可中價值20萬元的「套房住宿券」

台北凱撒大飯店「王朝中餐廳」推優惠 5處居民最優可享85折

▲台北凱撒大飯店的王朝中餐廳推出全新「夏季主廚推薦菜單」，共有9道菜，圖為明太子焗烤海大蝦。（圖／台北凱撒提供）

福容大飯店台北一館即將於今年9月租約期滿，餐飲服務也正式進入最後一個月倒數，預計將於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起正式封館。福容台北一館表示，持續推出「餐飲感謝季」活動，延續港點優惠，平日享68折，6月加推限定櫻桃鴨料理只要1980元；「順園 日式料理」也有持福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，可於平日享「一券兌換兩套」之優惠。福容大飯店台北一館提到，人氣餐廳「福粵樓 港式飲茶」除持續推出，即可品嚐經典片皮烤鴨與香炒鴨架，再加第三吃也僅需加價500元。福粵樓更有「週末下午不打烊」營業模式，於6月期間每週六、日自上午11點半一路營業至晚間9點。另外還有套房買一送一專案，平日入住11樓豪景套房兩晚只需8690元起，並可免費享用黃金美人湯、健身房及三溫暖設施，每日限量4間。「順園 日式料理」人氣商品「海鮮珠寶盒」也持續熱賣，菜色包含天使紅蝦、磯煮鮑魚、生食級干貝、花枝佐魚子醬、星鰻、鮭魚、旗魚、青甘、季節刺身、鮭魚卵及龍蝦細卷等，祭出持福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，還有「會員感恩回饋抽獎」活動，6月底前凡於活動期間至福容台北一館住宿、用餐或館內消費，單張發票金額滿新台幣888元（含）以上，並於「福容家APP」完成發票登錄，即可獲得抽獎資格，最大獎為價值新台幣20萬元的「福容無敵套房住宿券」。台北凱撒大飯店館內擁有逾50年歷史的王朝中餐廳，即日起至9月底推出全新「夏季主廚推薦菜單」，以酸香開胃、冰鎮爽口及旬鮮海產為主題，共推出9道菜，王朝中餐廳更推出「逗陣好厝邊 敦親睦鄰」，王朝中餐廳「夏季主廚推薦菜單」由擁有超過30年資歷、擅長台式宴席與川菜料理的賴銘凱主廚親自操刀，推出9道期間限定料理，包括酸甜爽口的「冰釀脆梅蜜番茄」、Q彈鮮甜的「泰式酸辣澎湖冰卷」、梅香入味的「桂花冰梅釀子排」，還有「海陸三味香腸」、「台式古早味香酥魚」、「雞汁綠竹筍」、「起司鮮蝦球」、「XO醬蒸大蝦」與「明太子焗烤大蝦」。