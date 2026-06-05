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萱萱虐死案「台南開重大檢討會議」 衛福部：盼中央會議7月可完成

台中市爆發震驚社會的虐童致死案，年僅2歲的女童「萱萱」（化名）遭母親同居人林佳詳長達3個多月殘忍施虐，最終因敗血症不幸喪命。除了人命的損失引發各界議論，同時因女童跨縣市居住，其主管單位責任釐清。衛福部長石崇良提到，若有跨縣市問題，中央後續會主持相關檢討會議。對於萱萱案件被社安網漏接，再度引發台南、台中跨縣市責任歸屬問題。石崇良今（5）日提到，台南市政府已經完成重大案件的檢討，未來根據台南市社會局的檢討報告，召集相關單位，包括2個縣市政府及其他專家學者等，共同檢視，看有無可更精進的部分。石崇良說，目前也還在等待更詳細的報告，開會釐清後再下定案，現在不宜過多揣測。他表示，因為涉及社安網、保護業務等，會共同檢討相關平台機制，過去針對重大事件的檢討若有跨縣市，就會召集中央主持中央層級的檢討會議，相關縣市政府會提出相對應方案。衛福部保護司司長郭彩榕表示，台南召開重大案件檢討會議，台中有受邀一同參與，後續呈報的檢討報告中，若有不周延之處，則會請地方政府再補，送交給外部專家檢視，針對系統性、政策性可精進之處，會在中央層級檢討會議討論。對於中央檢討會議時間，郭彩榕說明，盼7月可以完成。不過，郭彩榕說，各縣市列管的個案可從系統上查詢，是否有其他縣市政府在案中。郭彩榕也說明，目前集中派案的機制處理、跨轄分工處理原則，但這部分一直都是滾動式修正，也希望各縣市都能落實，中間若有疑義之處也可隨時向中央反映。