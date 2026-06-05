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洛杉磯道奇隊在今（5）日面對亞利桑那響尾蛇隊的賽事中，雖由羅伯斯（Dave Roberts）總教練坐鎮，但場上卻出現令人擔憂的插曲。陣中兩大球星大谷翔平與蒙西（Max Muncy）分別傳出健康狀況，所幸經檢查後確認皆非重傷，球團對於後續調度已做出應對規劃。備受關注的二刀流巨星大谷翔平，今日被安排計畫性休養，這是他本季第2次整場未先發。大谷賽前在球員休息室顯得相當放鬆，不過羅伯斯監督賽後透露，大谷在昨日登板投球後，右手中指出現了輕微的水泡。雖然這對大谷的打擊與恢復影響有限，但球團仍謹慎以對。關於為何在9局關鍵追分時刻未啟用大谷，羅伯斯解釋，當時教練團是將大谷視為「10局上的最後一張王牌」。由於板凳席已無多餘野手，一旦貿然啟用大谷，恐將導致球隊在接下來的守備布局陷入混亂，最終決定讓他保留體力至延長賽備戰，可惜球隊在9局下半遭對手擊出再見全壘打，大谷最終無緣上場。比賽第5局發生了驚險一幕，道奇強打蒙西在擊出滾地球跑壘時，與響尾蛇一壘手瓦爾加斯（Vargas）發生猛烈正面衝撞。兩人雙雙倒地，蒙西當場眼鏡飛脫、鼻部出血，畫面令人觸目驚心。球團立即啟動腦震盪程序，將其撤換下場。賽後蒙西親自說明情況，表示這是極為不幸的意外，並已第一時間聯繫瓦爾加斯確認對方傷勢。經檢查後，蒙西已通過腦震盪檢測，排除重症可能，「當時我呼吸一度相當困難，但很快就恢復了。現在回想起來，若當時跑位選擇更謹慎些或許能避免衝撞。」對於兩人的傷勢狀況，羅伯茲總教練給予球迷一顆定心丸：「蒙西的狀況並無大礙，但他原本就排定在明日對戰天使隊時休養，因此會讓他繼續休息以確保百分之百恢復。」儘管道奇隊今日以2：3惜敗，中斷了近期連勝氣勢，且陣中主力稍有損傷，但面對後續密集的賽程，教練團對於兩大球星的狀態仍抱持樂觀態度。