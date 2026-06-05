氣象署預報指出，受到今日低氣壓或熱帶性低氣壓影響及鋒面接近影響，自昨（4）日開始各地有明顯降雨，主因是熱帶擾動從西南側靠近，目前觀測資料顯示屏東、高雄雨量累積最多。根據氣象粉專指出，目前熱帶擾動仍卡在高雄沿岸，預計會持續穿越南部陸地，在下午至傍晚進入臺灣東部海域。周日低壓帶遠離，各地水氣仍多，不過雨勢稍趨緩。
氣象署觀測資料顯示，6月4日0時至6月5日13時20分，累積雨量前10名多集中在屏東、高雄，主要原因是熱帶擾動91Ｗ靠近影響，全台雨量第一名為屏東縣春日鄉兩日累積雨量達到217毫米。
🟡昨日至今日累積雨量前10名（6/4日0時至6/5日13時20分）
◼︎217mm 屏東縣春日鄉
◼︎214mm 屏東縣枋山鄉
◼︎211.5mm 屏東縣獅子鄉
◼︎199mm 高雄市六龜區
◼︎188.5mm 桃園市大溪區
◼︎185mm 屏東縣恆春鎮
◼︎184.5mm 屏東縣牡丹鄉
◼︎179mm 屏東縣車城鄉
◼︎175mm 屏東縣滿州鄉
◼︎168mm 新北市中和區
熱帶擾動91W卡在高雄！下午至傍晚進入東部
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，目前南高屏的測站風場呈現逆時針排列，疑似熱帶擾動91W卡在高雄沿岸，預計將持續穿越南部陸地，在下午至傍晚進入臺灣東部海域，並持續朝東北加速移動。
南部地區稍晚要留意雨勢發展，目前低壓環流正影響屏東及周邊地區，隨著系統逐漸往東北移動，後續須持續觀察臺灣西南海域雲雨帶的動向。嘉義～屏東、臺東（蘭嶼、綠島）及南投，為今天降雨較明顯的區域，局部地區需留意瞬間大雨及強陣風。
至於其他地區受到午後熱力作用及大氣環境不穩定影響，今天下午至傍晚各地均有機會出現雷陣雨，須特別留意大雷雨、強陣風及瞬間大雨。台北盆地西南側目前已有較大雨勢發生。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡昨日至今日累積雨量前10名（6/4日0時至6/5日13時20分）
◼︎217mm 屏東縣春日鄉
◼︎214mm 屏東縣枋山鄉
◼︎211.5mm 屏東縣獅子鄉
◼︎199mm 高雄市六龜區
◼︎188.5mm 桃園市大溪區
◼︎185mm 屏東縣恆春鎮
◼︎184.5mm 屏東縣牡丹鄉
◼︎179mm 屏東縣車城鄉
◼︎175mm 屏東縣滿州鄉
◼︎168mm 新北市中和區
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，目前南高屏的測站風場呈現逆時針排列，疑似熱帶擾動91W卡在高雄沿岸，預計將持續穿越南部陸地，在下午至傍晚進入臺灣東部海域，並持續朝東北加速移動。
南部地區稍晚要留意雨勢發展，目前低壓環流正影響屏東及周邊地區，隨著系統逐漸往東北移動，後續須持續觀察臺灣西南海域雲雨帶的動向。嘉義～屏東、臺東（蘭嶼、綠島）及南投，為今天降雨較明顯的區域，局部地區需留意瞬間大雨及強陣風。
至於其他地區受到午後熱力作用及大氣環境不穩定影響，今天下午至傍晚各地均有機會出現雷陣雨，須特別留意大雷雨、強陣風及瞬間大雨。台北盆地西南側目前已有較大雨勢發生。