《TVBS》昨（4）日公布高雄市長最新民調，國民黨參選人柯志恩僅落後民進黨候選人賴瑞隆0.6%，引發關注。對此，台北市議員侯漢廷指出，現高雄市長陳其邁的支持度未必能完整轉移給賴瑞隆，因高雄市民最在意青年低薪、高房價、經濟就業，以及盜採砂石、廢土與治安問題，賴瑞隆卻似乎未提出解方，反而談勝選演唱會，恐難打動選民。相較之下，柯志恩主打讓高雄與世界競爭，恐讓綠營基本盤鬆動。

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侯漢廷昨上《新聞大白話》指出，民進黨在高雄長期執政，總是喜歡把「五星市長」掛在嘴邊，可是高雄鄉親真的覺得榮耀嗎？哪怕陳其邁做得不錯，但一定要交棒給民進黨嗎？目前看起來是大問號。哪怕大家覺得陳其邁還可以接受，但不等於賴瑞隆能夠全盤接受陳其邁的整個支持度。

揭年輕人3痛苦：低薪、高房價、就業問題

侯漢廷強調，這份民調毫不留情地撕下民進黨在高雄的遮羞布，高雄市民最痛苦、最需要解決的問題前三名是青年低薪、高房價、經濟就業。這叫看得到演唱會的煙火，卻看不到年輕人的未來！

侯漢廷指出，有62.5％民眾認為高雄盜採砂石、亂倒廢土問題相當嚴重，環境正在被掏空，而且治安、毒駕事件頻傳。面對市政的千瘡百孔，民進黨推出來的接班人、贏得初選的賴瑞隆好像也沒有提出怎麼解決低薪，也沒有盤點怎麼改善治安，還在直播裡說歡迎大家來參加他的勝選演唱會？

讚柯志恩「世界回到高雄」鬆動綠營基本盤？

侯漢廷直言，當年輕人還在為低薪、高房價苦苦掙扎，而民進黨的候選人卻在規劃勝選個人演唱會？「誰想投給你啊！」反觀柯志恩在她的最新演講中說，必須要重新讓世界回到高雄，高雄不要跟台北比，高雄要跟世界比。柯志恩在鳳山當初也守下了基本盤，「這就是賴瑞隆警報大響、綠營基本盤鬆動的最強信號！」

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...