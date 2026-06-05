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批執政滿意度雖高 市民生活壓力仍沉重

揭市府負債2千多億 批資源用錯地方

《TVBS》昨（4）日公布高雄市長最新民調，國民黨參選人柯志恩僅落後民進黨候選人賴瑞隆0.6%，引發關注。對此，高雄市議員李雅靜指出，這份民調結果代表民進黨在高雄不再穩贏，市民對低薪、高房價、就業與財政負債的不滿已逐漸浮現；高雄負債高達2243億元，市府卻仍粉飾太平、未真正解決民生問題，而這0.6%差距正是高雄選情轉折警訊，也代表選民開始思考是否繼續讓民進黨執政。李雅靜昨發文指出，最新民調，藍綠差多少？0.6%！這代表民進黨在高雄，已經不是穩贏了，是開始在抖了！過去民進黨都說高雄是他們的地盤、是鐵票區，但現在只剩0.6%，這不是巧合，這是累積很久的不滿，開始浮現出來了！李雅靜批評，你去問年輕人，薪水有沒有漲？你去問年輕家庭，房子買不買得起？你去問正在找工作的人，好不好找？民調寫得很漂亮，滿意度很高，但市民的生活，卻是壓力越來越重！嘴巴可以說滿意，但錢包不會騙人！李雅靜更提到，高雄負債2243億，平均一個人背8.3萬，這不是冷冰冰的數字，這是我們及下一代要扛的！超過一半的市民都覺得負債嚴重，那請問市府，有在怕嗎？有在改嗎？我認為，問題不是高雄沒資源，是執政的人，讓資源用錯地方！李雅靜強調，該解決的低薪沒解決，該面對的房價不敢碰，該負責的財政問題一直閃，然後每天告訴你一切都很好，如果真的很好，為什麼只剩0.6%？這0.6%，就是警訊，也是高雄人的轉折點！柯志恩委員有學識、有能力、有魄力、更具國際觀，她才是真正能帶領高雄擺脫低薪、高房價、高負債困境的唯一希望，這場選戰，不只是柯志恩一個人的戰役，這是一場讓高雄更好的戰役！