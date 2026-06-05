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▲佳娜是世新大學性別研究所碩士學生。（圖／佳娜＠_tatiana_lin）

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮上的致詞失言，他告訴學生，如果沒有管理好自我的情緒、身體、時間，那就「趕快結束自己」，這段發言引起眾人砲轟。烏克蘭女星佳娜目前在世新念研究所，她看到校長的致詞也很錯愕；佳娜今（5）日發文表示自己在歐洲、亞洲都受過教育，她點出兩者最大的差異是，亞洲教育不允許學生犯錯，令人窒息。佳娜看到世新校長在畢業典禮上的致詞後，情緒複雜，她發文表示想跟大家聊聊「不完美」這件事，「我在亞洲和歐洲都接受過教育，發現兩種截然不同的文化。佳娜說自己大學時親眼看過一個同學考了98分卻躲在角落哭泣，不敢回家，怕讓父母失望、丟臉，但考了60分的她，卻是被家人開香檳慶祝，「他覺得『羞恥』的分數，可能是我這輩子都考不到的成績。但這讓我想問：誰定義了你的價值？」佳娜接著拿出輝達執行長黃仁勳舉例，「一個把公司做到全球市值第一、改變了整個AI時代的人，63歲了，說父母還是覺得他不夠好…佳娜指出，很多改變歷史的人都不完美，像是梵谷有精神疾病、貝多芬耳聾、賈伯斯曾被公司踢出去等等，「我不是說不需要管理情緒和身體。我是說：就算你現在很混亂、很破碎、很不完美，你依然有存在的價值。」她認為世界需要的不只是「管理良好的人」，也需要那些帶著傷、帶著掙扎、卻依然選擇繼續走下去的人，佳娜直言：「這種不完美的生命力，讓這個世界變得更真實、更豐富、更有溫度。」她的這番話鼓勵了不少粉絲，吸引千人按讚，紛紛認同留言：「謝謝妳的理念 很有力量」、「世間所有人類的不完美，卻成就了歷史上人們津津樂道的完美」、「真的講得很好」。現年27歲的佳娜2023年從師範大學華語文教學系畢業，她決定繼續在台灣進修，同年考進世新大學性別研究所，成為碩士生。後來佳娜嫁給祖雄，連生二胎，但她依舊沒放棄學業，懷孕期間仍有去上課，更透露自己的論文主題與「性」有關，非常期待拿到碩士學位。