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▲若透過非受限自由球員（Non-taxpayer mid-level exception）簽約，詹姆斯將面臨約70%的薪資減幅。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著湖人陣容動盪以及詹姆斯與球團關係的不確定性，勇士隊已被視為一個「非常真實的選項」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA休賽季交易傳聞四起，其中最震撼的消息莫過於金州勇士隊對於簽下洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）展現了高度積極性。據《ClutchPoints》報導，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）計畫在自由市場正式開啟前，親自與詹姆斯會面，力邀這位傳奇前鋒轉戰灣區，實現兩大巨星在生涯末期聯手的歷史性畫面。但最大的困難在於，詹姆斯若要空降灣區，就必須要降薪70%以上，否則就是要先簽後換，而且仍然需要降低薪資，兩者的操作都有困難性。詹姆斯若要加入勇士，面臨最大的障礙在於薪資空間。若透過非受限自由球員（Non-taxpayer mid-level exception）簽約，詹姆斯將面臨約70%的薪資減幅，這在商業與現實層面上極具難度。為了讓這筆交易成真，勇士隊可能需要採取「先簽後換（Sign-and-trade）」模式。在薪資操作上，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）被認為是潛在的籌碼。若湖人願意接受一份為期三年、首年保障的合約，勇士將有機會讓詹姆斯的年薪達到3000萬至3500萬美元的區間。此外，格林（Draymond Green）若願意放棄球員選項並降薪續約，也將為勇士騰出更多空間，以爭取這位史上最偉大的球星之一。而本季詹姆斯薪資高達5313萬美元，這仍然是很可觀的幅度。據《ClutchPoints》資深記者布雷特·西格爾（Brett Siegel）引述聯盟消息指出，勇士隊長期以來一直將詹姆斯列為球隊老闆拉科布（Joe Lacob）的夢幻補強名單。隨著休賽期接近，勇士隊已不僅僅是口頭探詢，而是準備採取實際行動。柯瑞預計在未來幾周內與詹姆斯進行對談，討論加入勇士的可能性。儘管外界普遍認為詹姆斯續留湖人的機率較高，但隨著湖人陣容動盪以及詹姆斯與球團關係的不確定性，勇士隊已被視為一個「非常真實的選項」。《舊金山標準報》記者提姆·川上（Tim Kawakami）更直言：「我認為招募程序已經開始，勇士隊絕對是詹姆斯考慮清單中的活棋。」雖然目前這筆交易的成功機率仍有待觀察，但對於亟需頂級戰力來改變現狀的勇士隊而言，這場「夢幻聯手」的豪賭絕對值得一試。對詹姆斯而言，若能與老對手柯瑞聯手，不僅是籃球史上的一大傳奇，也將是他生涯追求第五枚戒指的最後衝刺。目前詹姆斯尚未對外表態，但他是否會利用勇士的興趣作為與湖人談判合約的籌碼，或是真的有意離開洛杉磯，將成為今年夏天NBA自由市場最大的懸念。