豪雨特報、梅雨狂襲！鞋子濕掉怎麼辦？《NOWNEWS 今日新聞》整理家事專家陳映如與專業戶外品牌 The North Face 濕鞋快乾秘訣，只要「2動作」就能輕鬆又快速搞定。同時，專家警告別再直接用「速乾神器」吹風機吹了，以免熱風傷害愛鞋材質，少了一個前置動作更會鎖住異味發臭。
📍重點摘要
🟡 專家示警：為什麼別用吹風機？少「這動作」高溫加熱保證臭
許多人鞋子一濕，急著想用吹風機熱風烘乾，家事達人與專業品牌共同制止。除了高溫會引發嚴重的「吹風機傷鞋」危機，導致鞋材脆化、皮革龜裂外，最嚴重的致命傷在於發臭。專家警告：「泥沙是發臭的元兇，沒去污直接烘，保證臭！」 雨水夾帶的泥汙與細菌若在濕潤狀態下直接受熱，異味會被牢牢鎖進纖維中，就算乾了也會散發難聞的悶臭味。
🟡 核心熱搜「2動作」快速乾鞋法！不用設備、架高對流乾更快
若在辦公室或家中因豪雨特報鞋子濕透、手邊沒有除濕機或烘鞋機時，家事專家陳映如指出，梅雨季出門織布或透氣網布鞋吸水性強、鞋墊極易濕透。想要讓鞋子安全且加速乾燥，網路熱搜的「2個動作」能利用物理原理達到最大對流效果，是每個人都該學會的實用快速乾鞋法：
🟡 The North Face 也認證！安全快乾、防香港腳 7 招日常防護
除了救急的2動作，The North Face 與專家也共同整理出 7 個不傷鞋材的長效快乾與日常防護方案，陪你度過漫長的梅雨大雨：
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- 專家示警：面對梅雨大雨，嚴禁拿吹風機熱風直吹，以免造成「吹風機傷鞋」慘劇，導致皮革龜裂變硬、機能網布縮水受損。
- 熱搜2動作：鞋內「拆配件塞紙」、鞋底「墊筷子架高」的超強快速乾鞋法。
- 必做前置：不論是遭遇豪雨特報還是午後雷陣雨，烘乾前必須先用濕抹布或擰乾的濕紙巾進行「去污擦拭」。
- 安全替代工具：電風扇直吹、除濕機（置於密閉小空間）、市售輕巧型烘鞋機。
許多人鞋子一濕，急著想用吹風機熱風烘乾，家事達人與專業品牌共同制止。除了高溫會引發嚴重的「吹風機傷鞋」危機，導致鞋材脆化、皮革龜裂外，最嚴重的致命傷在於發臭。專家警告：「泥沙是發臭的元兇，沒去污直接烘，保證臭！」 雨水夾帶的泥汙與細菌若在濕潤狀態下直接受熱，異味會被牢牢鎖進纖維中，就算乾了也會散發難聞的悶臭味。
💡 正確的前置作業：
- 微濕抹布清潔：先用微濕抹布重點擦拭最易沾泥的鞋頭。
- 擰乾濕紙巾：若手邊無抹布，可將濕紙巾水分擰乾後擦拭表面，確保清潔後再進行後續快乾步驟。
若在辦公室或家中因豪雨特報鞋子濕透、手邊沒有除濕機或烘鞋機時，家事專家陳映如指出，梅雨季出門織布或透氣網布鞋吸水性強、鞋墊極易濕透。想要讓鞋子安全且加速乾燥，網路熱搜的「2個動作」能利用物理原理達到最大對流效果，是每個人都該學會的實用快速乾鞋法：
- 動作一：拆除配件、鞋內塞紙維持鞋型 進到室內務必先拔掉鞋墊與鞋帶，敞開鞋內空間以利空氣流通。接著用紙巾或報紙塞滿鞋內吸水並維持鞋型。（提醒：白鞋或淺色鞋款切勿使用報紙或亮面廣告紙，以免吸水效果差且油墨轉印染色，建議改用廚房紙巾，且濕了就要定時更換。）
- 動作二：鞋底墊幾枝筷子「架高騰空」 通常豪雨一來鞋底也會全濕，陳映如建議，可以在鞋底下墊幾枝筷子把鞋子架高，讓鞋底完全騰空。這個動作能打破傳統平放的盲點，大幅增加鞋底與空氣接觸的對流面積，乾燥速度會快上好幾倍，讓你下班就能順利穿回家。
除了救急的2動作，The North Face 與專家也共同整理出 7 個不傷鞋材的長效快乾與日常防護方案，陪你度過漫長的梅雨大雨：
- 陰涼通風晾乾：放置於通風處陰乾，避免陽光直射與吹風機近距離直吹。
- 廚房紙巾塞滿：紙張濕了立即更換，維持乾爽。
- 填充物防變形：晾乾時使用填充物撐起鞋型，防止泡水乾燥後縮水走鐘。
- 善用電風扇與烘鞋機：以電風扇吹拂避開高溫損壞，或選擇市售可塞入鞋內的烘鞋機。
- 乾燥除臭小物：隔夜放置咖啡渣、木炭、竹炭包或食品乾燥劑吸收悶臭感。
- 出門前噴防水噴霧：雨季前提早建立防護層，雨天優先挑選橡膠鞋底。
- 常備防水鞋套：機車通勤族建議常備鞋套，從源頭徹底阻絕雨水。
💡 麗台生醫健康警示： 鞋子濕掉不處理，小心「香港腳」纏身！長期穿著悶濕鞋子等於讓雙腳泡在細菌培養皿中，極易引發香港腳（足癬）、灰指甲及黴菌感染。當腳汗與雨水混合無法蒸發，產生的細菌不僅會導致嚴重腳臭，還可能因摩擦產生水泡導致發炎。若鞋子已濕透，進到室內務必盡快更換乾爽襪子，保持腳部乾燥才是上策。