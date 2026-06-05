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行政院針對毒品、毒駕等問題提出新一波防制行動，從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕三大面向，提出14項作為。對此，總統賴清德今（5）日強調，當前政府專注在掃黑、掃毒、掃除詐騙等任務上，而掃蕩黑社會是一等一的頭號任務，是需要長期投入、長期整治的工作。賴清德今出席「中央警察大學115年聯合畢業典禮」時表示，畢業生可能會在不同單位、不同地區服務，涵蓋警政、消防、海巡、移民或矯正等不同領域，因此，他要給各位畢業生兩個重要的提醒。首先，一定要有團隊精神。賴清德說，警察工作是團隊作戰、是長期任務，唯有同仁之間攜手合作才能發揮最強戰力，未來分發後，無論在哪個單位，都是在第一線執法，希望各位都能發揮本職學能，更要主動融入各隊部的指揮體系，透過團隊合作來完成每一項任務，做好治安工作。第二，一定要將守法、清廉的核心價值放在心裡。賴清德提到，警察工作容易與形形色色的人打交道，未來考驗的不僅是日常的勤務或是艱難的任務，也包括各種威脅利誘以及人情，警察是國家展現法律秩序的最前線，希望畢業生們能以身作則，成為國家與社會的驕傲。賴清德也藉此場合感謝全體警察同仁的辛勞，並談到，近10年來台灣暴力刑案發生率逐年下降，以每10萬人的暴力犯罪率來看，從2016年至今，下降超過50%，這是警察同仁努力付出的成果，然而，治安工作的型態也在改變，不能因此而自滿，也不能故步自封，因此警察同仁的工作任務，也要隨著時代有所調整。賴清德說明，當前政府專注在掃黑、掃毒、掃除詐騙等任務上。組織犯罪，亦即常稱的黑道，是台灣許多犯罪的根源，他們涉及暴力、詐騙、毒品、走私與黑金等社會問題，近年更與境外勢力勾結、影響國家安全，「掃蕩黑社會是一等一的頭號任務，是需要長期投入、長期整治的工作」。賴清德進一步說明，毒品與詐騙也是危害國人甚鉅的問題。他說，政府近年已經結合跨部會的力量、持續推出整治毒品、打擊詐騙的精進策略，對於最近毒品和毒駕防制問題，昨天行政院從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕三大面向，提出了十四項作為，包括將依托咪酯從二級毒品改列為一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑。賴清德說，政府也將推動修法，凡是製造、販賣、輸入或供應電子煙都增訂刑責，對於持有電子煙，不只要依法沒入，更會處以3萬到10萬元的罰鍰；另外，只要毒駕就吊銷駕照，如果是毒駕累犯、毒駕造成重傷或致死，終生都不得再考照。此外，只要是毒駕，不分車輛的所有權人一律沒入車輛。政府也會研議推動唾液檢驗入法，來提升查緝的效能。賴清德表示，面對各項犯罪問題，政府也需要各位畢業生投入心力，持續配合政府政策來維護治安、讓國人安心。政府深知警察同仁的辛勞，一定會做大家最堅強的後盾，行政院已經核定多項計畫，大幅擴充執法裝備並全面精進警消同仁的身心健康照顧機制，要讓守護者也能感受到被守護。賴清德進一步表示，今年全國首座、專為警消同仁打造的「保二安居」專案社宅，現在已經讓同仁正式入住，從今年3月1日起也將刑事加成調高到80%，並針對第一線警察及消防同仁全面調升勤務繁重與危險職務加給，回應同仁工作的強度與繁重程度，政府重視同仁們的付出，也理解休息的重要性，將持續精進勤務制度並落實業務減壓，給同仁們更多的支持，確保大家有政府做靠山。