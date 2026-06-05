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規劃426戶社宅 兼顧弱勢與長照需求

台北看守所將搬遷！翻轉市中心黃金地段

中央地方攜手合作 新北社宅邁向4.5萬戶

新北市「土城板院段停車場及青年社會住宅」今（5）日舉行開工動土典禮，由市長侯友宜親自主持。該地段坐落於土城的市中心黃金地段，交通便捷且鄰近捷運板南線站與未來金城交流道。侯友宜受訪表示，地方目前已與中央持續努力司法園區的興建，待司法園區興建完畢後，周邊的台北看守所就會移往該園區。本次開工的土城區板院段新建工程，規劃將興建426戶青年社會住宅，並配置222個汽車位與462個機車格。內部亦將規劃設立照顧弱勢的身心障礙社區居住、日間照顧中心、團體家屋及長照機構，用以照顧弱勢族群。侯友宜表示，這塊土地是他每天開車都會經過的土城區最重要中心點，針對周邊的台北看守所，侯強調：「大家放心，很快就會搬走了，再不會留很久了，我們的司法園區快蓋好了。」侯友宜指出，地方目前已與中央持續努力司法園區的興建，待司法園區興建完畢後，台北看守所就會移往該園區。未來中央與地方將會集思廣益、共同合作，針對看守所搬遷後在青年社會住宅旁邊的公有地進行善加利用，以創造市民朋友更好的生活環境跟空間。侯友宜表示，新北市照顧青年朋友的社會住宅越蓋越多，在未來的整體規劃中，包含包租代管、租金補貼以及新建的青年社會住宅，預計將會達到4.5萬戶，本次新建案在中央的協助與地方的共同合作下順利開工，期盼持續帶動周邊發展。