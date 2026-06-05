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陳清河致歉：原意是鼓勵 自請停職停薪兩個月

世新：師長失職 校務運作不受影響

世新大學校長陳清河公開聲明

世新大學5月30日晚間舉行碩博士班畢業典禮，校長陳清河在致詞談到時間管理、情緒管理與身體管理的重要性時，表示「趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，一番言論被外界認為失言。陳清河今日發聲明致歉，並自請停職停薪二個月以示負責。陳清河在畢業典禮致詞中以自己為例，表示即便已經一把年紀，但對身體管理非常要求，「我管理我自己，非常管理我自己。」絕對不會讓外界感受到疲累。隨後提醒學生，無論拿到碩士或博士，回到職場工作後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了」陳清河指出，致詞內容欠缺審慎，未能清楚表達原意。原本是要鼓勵畢業生精進為人處世的態度，並非涉及不當生命觀。對於造成社會大眾、校友、全體教職員生，以及學校造成困擾，謹致最深的歉意。「本人已自請停職停薪兩個月，在6月8日生效，以示負責，由林恒志副校長代理主持校務。」誠摯感謝各界關心與指教，爾後本人當應深刻檢討，會更加謹慎發言，以符學生、校友及社會大眾期待。世新大學表示，尊重校長個之決定，並對此事件引發的社會關注與校友關切，表達歉意。本校各項教學、研究、行政及招生工作皆建立有完善的制度，全體行政團隊將各司其職，確保學生權益與校務運作不受任何影響。世新大學今在社群表示，「我們知道，這幾天大家看到那句『連自己都管理不好，就沒有理由存在』，心裡一定充滿了受傷、荒謬與憤怒。在這個連呼吸都有生存焦慮的時代，在最該給予祝福的畢業典禮上，把這種窒息的『有毒狼性』塞給正要步入社會的你們，這絕對是師長們的失職。」但我們很清楚，光是一張文字聲明，根本無法撫平大家的痛。我們不想在這邊急著開出漂亮的空頭支票或做過度的公關承諾，改變必須腳踏實地，因此學校同時從落實與檢視「現有的支持機制」開始做起：1.落實既有的「身心調適假」機制：我們會確保審核流程對學生友善，讓真正需要喘息的同學能夠安心使用，不流於形式。2.諮商中心的現有資源優化：我們會重新梳理目前的預約與陪伴流程，盡可能讓需要支持的同學能更及時得到協助。3.敞開既有的師生溝通管道：我們的大門一直敞開，歡迎大家透過現有的常態管道反映意見。不論是批評還是建議，團隊都會認真聆聽。學校不該是一個只崇尚「完美、成功、自我剝削」的工廠；學校，應該是那個能包容你們的迷惘、脆弱，並坦然告訴你「不完美也沒關係」的後盾。對不起，這次是師長觀念僵化了。謝謝你們的當頭棒喝，我們會從眼前的每一步開始調整。