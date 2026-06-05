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藍黨團不挺特別條例 要求編年度預算

藍白議程草案未列案

立法院會今早表決確認議程草案，最後採用國民黨團版本議程草案，但如今綠營抨擊，藍白聯手將民進黨立委鍾佳濱提出「無人載具產業創建特別條例」草案退回程序委員會。對此，國民黨團書記長林沛祥則說，該案本來就不在國民黨團的議程草案中，國民黨團不支持用特別條例的方式幫助無人機。林沛祥說，國民黨支持發展無人機產業，但不支持用特別條例方式，因為這容易有弊端，國家的錢不能亂用，特別預算是有時間急迫性，但現在無人機相關早編在很多常態性預算，不能什麼都用特別預算，當作緊急提款機，這樣任何在野黨都不會贊成，若是編在常態預算，那當然支持幫忙無人機產業。許宇甄說，國民黨團認為應發展的是無人機產業，但無人機在各部會預算都有年度預算，是不是要提特別條例，這部分還要再充分討論。立法院程序委員會2日擬定議事日程草案，其中報告事項第十一案排案民進黨立委鍾佳濱提出的「無人載具產業創建特別條例」草案，不過國民黨團當時提議將議程草案送交立法院會處理，最終通過。而今早立法院會處理議事日程草案時，民進黨團提案遭藍白否決，藍白提案則通過，最終議事日程採用藍白版本。而在藍白版本提出的報告事項提案，案由寫到，「提議議程草案報告事項第11案不予列案，並僅限列其餘議程草案及下表所列71案。」。