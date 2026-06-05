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沒有「同」字合格標示 民眾可打專線檢舉

距離端午節只剩下2週時間，隨著民眾開始準備大量採買包粽子所需要的食材。經濟部標準局在節前特別進行磅秤抽查，至全台傳統市場、量販店和超市共抽查157個地點，計檢查 5,577 台磅秤，其中 5,576 台合格，僅有 1 台不合格，合格率高達 99.9%，民眾不用擔心被商家「偷斤減兩」。標準局說明，為確保民眾每次購物都能秤得準確、買得公平，平時持續到各地市場進行檢查，每逢春節、端午及中秋三大節日，更會進行專案檢查加強把關。全台傳統市場、量販店和超市共抽查157個地點，計檢查 5,577 台磅秤，其中 5,576 台合格，僅有 1 台不合格，檢查不合格磅秤，現場已立即貼上「停止使用」單，並將持續追蹤列管，直到修理完成後重新檢定合格或報廢為止；倘查獲業者繼續使用不合格磅秤，將依《度量衡法》處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。標準局指出，市場交易使用磅秤屬於依法必須檢定合格的度量衡器，應完成檢定程序後，始得進入市場銷售、交易使用，且對於市場上流通之磅秤，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現磅秤不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。另民眾如果在逛市場時，發現店家的磅秤沒有「同」字合格標示，或秤重時有疑義，可撥打專線反映（02-23434567），該局將會立即派員處理，保障買賣雙方權益。