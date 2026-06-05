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▲Meta命理俊（左）與盧瑟妃（右）來台，將一起出席7日（週日）舉行的《Decode Your Fate解讀你的天機》台北粉絲見面會。（圖／記者吳翊緁攝）

▲輝達執行長黃仁勳今（5）下午抵達韓國，之前在台灣待了兩週，造成熱烈話題。（圖／美聯社／達志影像）

▲Meta命理俊認為半導體與AI產業的行情還會持續上揚。（圖／記者吳翊緁攝）





在話題節目《天機試煉場》上四柱推命受到觀眾注意的Meta命理俊，與該節目中另一位受到矚目的巫師盧瑟妃，將一起出席7日（週日）舉行的《Decode Your Fate解讀你的天機》台北粉絲見面會。Meta命理俊提到這幾天在台造成熱烈討論的輝達執行長黃仁勳，表示自己是大迷弟，還用英語告白：「如果你來找我諮詢，我隨時都有空。」黃仁勳最近來台兩週，今（5）日下午離台抵韓，剛好和Meta命理俊、盧瑟妃錯過。Meta命理俊坦言自己是黃仁勳的大粉絲，之前黃仁勳到韓國去吃的那家炸雞店，他隔了一個月也去朝聖，還排了40分鐘隊。聽到黃仁勳，他馬上主動表示要留一段畫面給自己的偶像，結果是用英語說道：「我是韓國來的Meta命理俊，如果你要來找我諮詢，我隨時都有空。」Meta命理俊透過四柱、八字等命理學的研究來為人開示、解惑，是表示這些都是學問，希望自己能把把正確的知識、觀點以及好的建議，傳達給客人，通常在解命時他會在心裡會默默祈禱，希望自己算得精準，不要給客人錯誤的訊息。提到近期台灣股市大熱，所有人都關心到底往哪個方向下手？Meta命理俊看好半導體和AI產業會持續上升，雖然過程中有點高低起伏是正常的，他強調命理學也是要配合當下的實際狀況去探討，不然也會不準。過去Meta命理俊在美國念高中時的室友是台灣人，是他當時最好的朋友，10年前這位朋友在台結婚，Meta命理俊曾來台灣出席婚禮，不過彼此也是多年未見，這回在台的行程雖排得頗滿，還是抽空約好碰面，除了這位朋友外還有一些在台灣的男生好友，聽得渴望桃花的盧瑟妃嘆道：「這邊都沒人約我。」除了和台灣好友約碰面，Meta命理俊還對種茶樹的梯田很感興趣，因為他看過照片覺得非常美，很想親眼見識。他很重視靠推命傳達命理的知識，之前曾經有碰過某位客人，生命中發生了重大的事件，跟他諮詢的過程中感覺到對方有些不好的想法，就努力開導、聊了很久，剛對方放棄自我傷害的念頭，聽說現在也過得不錯，讓他很開心有救到一個人的性命，是從事命理諮詢以來印象最深刻的一次。