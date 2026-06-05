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隨著2026年世界盃足球賽腳步逼近，眾所矚目的開幕戰將由墨西哥對決南非，於具有指標性意義的「阿茲特克體育場」（Estadio Azteca）點燃戰火。這場對決不僅是兩隊睽違16年的世界盃重逢，對於即將在滿場地主球迷面前出賽的墨西哥而言，更是一場心理素質的極大考驗。曾參與2010年世界盃開幕戰的南非名將史蒂芬·皮納爾（Steven Pienaar）近日公開示警，認為地主壓力將成為墨西哥隊最大的隱憂，甚至可能導致比賽爆冷。皮納爾曾在英超艾佛頓、托特納姆熱刺及荷甲阿賈克斯效力，並代表南非參與過2002與2010兩屆世界盃。回憶起2010年揭幕戰對陣墨西哥的經驗，皮納爾在接受《beIN SPORTS》獨家專訪時坦言：「當時的壓力真的巨大到難以想像。球隊內部的緊張情緒非常明顯，儘管有經驗的球員不斷告訴年輕小將這只是另一場比賽，但要在自家主場迎戰世界盃開幕，這種心理負擔非常沉重。」皮納爾認為，墨西哥隊在2026年將會經歷與當年南非隊完全相同的煎熬。「如果墨西哥球員能將這種主場氣氛轉化為能量，那將會非常驚人；但反之，如果他們無法克服這種緊繃，比賽的走向就難以預測了。」談及即將迎來超過十萬名球迷的阿茲特克體育場，皮納爾幽默地說：「去過墨西哥的人都知道，沒有人想在那座球場踢球，那是世界上最好的足球場之一。只要墨西哥隊能與現場氛圍共鳴，這將對他們極為有利；但這種壓力是一體兩面的，我們只能拭目以待。」預測開幕戰爆冷 皮納爾：南非有望1：0取勝作為南非足球的代表人物，皮納爾對於這次重逢有著不同的期待。他希望能替2010年當時在約翰尼斯堡雙方1比1握手言和的賽果「復仇」。「我認為，只要南非隊在比賽中能克服緊張感，我們很有機會以1比0擊敗墨西哥，」皮納爾自信地預測。這番言論無疑為開幕戰增添了更多火藥味，也暗示了這場地主隊與客軍的對決，極有可能成為本屆世界盃首場冷門賽事。距離開幕戰僅剩數日，墨西哥隊能否在「魔鬼主場」的十萬名球迷簇擁下，化解皮納爾口中的心理魔咒，抑或是南非隊將冷靜出擊、上演客場爆冷戲碼，已成為全球球迷關注的焦點。