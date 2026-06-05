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▲盧瑟妃聽聞台北霞海城隍廟的月老可助姻緣，想要在台灣多留一天。（圖／記者吳翊緁攝）

▲盧瑟妃首度來台，喝到台灣的手搖飲料，忍不住露出笑容。（圖／記者吳翊緁攝）

話題節目《天機試煉場》中的最正女巫盧瑟妃來台，7日（週日）將和節目中以四柱推命的Meta命理俊一起出席《Decode Your Fate解讀你的天機》台北粉絲見面會。她提到過去曾幫一位「長相苦情」的女生做諮詢，安排去整形，結果對方長相升級之後，變得更有自信，性格也開朗起來，後來更繼承了爸爸幾十億韓元的土地，整個人生都不一樣。盧瑟妃是《天機試煉場》中氣場強大、外型甜美且身材火辣的「最正女巫」，面對台灣媒體，她也強調透過外在改變，提升個人運勢，提到過去印象最深的例子之一，是一個女生在整形之後命運變化，從原本看起來就是苦命相，常有一堆爛桃花，經過她安排找到好的整形醫師，讓自己的外表變得更亮眼，也增強不少自信心，後來不僅臉蛋完全沒有苦命的感覺，還繼承了爸爸的數十億韓元土地，人生變得更順。她雖是第一次來台灣，可是之前玩「鬥陣特攻」就有跟台灣網友接觸的經驗，認為台灣人比較沈穩，笑道：「搭機時台灣人坐在我後面聊天，我也能睡得安穩。」不同於Meta命理俊有求學時期的台灣好友，盧瑟妃這次來台灣沒什麼私人約會，Meta命理俊馬上邀請：「要跟我去見台灣的朋友嗎？都是男生，未婚的、已婚的、曾經結婚的都有。」盧瑟妃透露自己的理想型，竟然是「中古二手」（離過婚）的。盧瑟妃表示一直受到奶奶神的守護，這次來台也有被特別囑咐，說台灣是會報答恩惠的地區，要好好對這邊的人，台灣人是給他們多少會回報你多少，她笑道：「真的應該要多多來。」她也聽聞台灣的廟很多，供奉的神明很多種，但她很希望能夠多留一天，去拜見霞海城隍廟的月老。過去盧瑟妃並沒有聽說台彎管姻緣的神明是誰，這次在台灣聽到媒體提霞海城隍廟的月老頗靈驗，馬上就心動，一直問：「到哪裡可以見到？」而行天宮地下道是北市知名的算命攤集中處，有好幾種不同的算法，盧瑟妃很想跟鳥卦PK，如果輸了的話？她笑道：「我就領養那些鳥囉。」這次的活動當中，還會有一對一的命理服務，被問到在算命之前是否有特殊儀式？盧瑟妃表示：「我會告知一下要幫對方服務，除此之外就沒有特別。」她認為命理師也要注重打理好自己的外表，若只是每天在家裡挺著大肚子、滑手機，應該也不會有人想要拜託他解惑。