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邱建富拋「跳票說」 陳素月否認有條件交換

彰化藍白綠各自卡位 縣長戰局多線延燒

2026彰化縣長選戰，藍綠白輪番上演內部角力戰！民眾黨3日才拍板不徵召前立委蔡壁如參選彰化縣長，民進黨前彰化市長邱建富4日隨即宣布將退黨投入選戰，今天更進一步拋出黨內類初選後，曾有「徵召回鍋選彰化市長」承諾，卻事後跳票的說法。立委陳素月否認有條件交換，強調若涉及利益交換，恐有賄選疑慮；民進黨彰化縣黨部則再度喊話，盼黨內團結勿做親痛仇快之舉。昨天宣布將以無黨籍身分參選的邱建富，今（5）日受訪時再度提及「彰化市長徵召跳票說」。他表示陳素月獲民進黨徵召參選彰化縣長後，曾主動拜訪他，當時雙方談及由黨徵召他參選彰化市長一事。邱建富認為自己已擔任兩屆市長，若再自行登記參選，外界恐批評他戀棧，因此傾向接受徵召安排，但承諾最終卻未能兌現。邱建富強調，自己決定投入縣長選戰，是為了回應基層選民期待，並非他人所指控的「歷史罪人」，希望外界不要過度政治解讀。陳素月則證實，獲徵召參選彰化縣長後，曾主動拜訪另外3名黨內競爭者，包括立委黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。邱建富當時確曾對「被徵召參選彰化市長」一事表達意願，但是否徵召並非她個人能夠決定。陳素月指出，民進黨提名機制一向是先開放登記，無人登記才會進入協調徵召程序。既然縣議員黃柏瑜已完成登記，自然不會有後續徵召事宜，因此也不存在所謂「跳票」問題。至於外界解讀雙方有「條件交換」，陳素月則直言，若真有相關條件承諾，恐涉及賄選爭議，相關說法並不恰當。民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏也發表聲明，呼籲黨內同志應依循黨規全力團結，切勿做出親痛仇快之舉。她強調，彰化縣長候選人提名作業均依照民進黨既有制度與程序辦理，並由黨中央正式提名陳素月代表民進黨參選。若個別同志有違反黨章或相關規範情形，縣黨部將依黨章規定處理。下屆彰化縣長選戰堪稱藍綠白三方混戰，被地方人士形容為「最長政治連續劇」。國民黨部分，立委謝衣鳳與彰化縣議長謝典霖的「姐弟之爭」，自去年一路延燒至今年5月，直到國民黨徵召前考紀會主委魏平政後，黨內紛擾才暫時告一段落，但裂痕仍在。民眾黨方面，前立委蔡壁如以媒體民調贏過魏平政為底氣，爭取黨中央徵召參選，甚至已在彰化市掛出競選看板，與主張不提名的縣黨部拉鋸。儘管蔡壁如多次強調「陳素月沒有想像中強」，民眾黨選舉決策委員會3日仍拍板，2026年不徵召彰化縣長候選人，蔡壁如參選夢碎。至於民進黨，原本去年底透過「類初選」率先完成整合，由立委陳素月出線，但黨內民調排名第三的邱建富，5月中旬就曾拋出「登記還久、戲很多」說法預留伏筆。如今正式宣布退黨參選，今天更釋出拍攝競選宣傳照的畫面，也讓年底彰化縣長選情再添變數。