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隨著2026年世界盃腳步逼近，各國陸續展開最後備戰。然而，在昨日的熱身賽中，兩大奪冠熱門卻雙雙遭遇亂流。法國隊在主場爆冷以1：2不敵象牙海岸；另一支勁旅西班牙隊則在缺少主力前鋒的情況下，以1：1被伊拉克隊逼平，世界盃前的備戰狀態備受考驗。在南特舉行的熱身賽中，象牙海岸展現極高韌性。儘管法國隊靠著拉揚·切爾基（Rayan Cherki）在上半場結束前的精彩個人秀突破防線取得領先，但下半場戰局風雲變色。象牙海岸的圭拉·杜埃（Guela Doué）在比賽第53分鐘接獲隊友尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）的妙傳，成功扳平比分。比賽尾聲更上演戲劇性發展，圭拉·杜埃在第84分鐘送出精準橫傳，協助阿馬德·迪亞洛（Amad Diallo）射門破網，助象牙海岸以2：1逆轉勝。值得一提的是，圭拉·杜埃的親兄弟德西雷·杜埃（Désiré Doué）正好效力於法國國家隊，這場比賽也成為另類的「兄弟對決」。法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）此役選擇保留部分剛參加歐冠決賽的疲憊主力，雖在下半場替補換上盧卡斯·埃爾南德斯等強將，但仍無力扭轉戰局。這場敗仗無疑為即將告別法國隊帥位的德尚，帶來了賽前的一大警訊。法國隊將在下週一迎戰北愛爾蘭，隨後啟程前往美國，準備6月16日對陣塞內加爾的世界盃小組賽首戰。無獨有偶，西班牙隊在拉科魯尼亞主場同樣踢到鐵板。面對缺少了兩大鋒線核心——拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）與尼科·威廉斯（Nico Williams）的情況下，儘管費蘭·托雷斯（Ferran Torres）在第16分鐘率先進球，但伊拉克隊並未氣餒，由梅爾查斯·多斯基（Merchas Doski）在半小時內以一記禁區外左腳勁射追平比分。儘管主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）針對陣容進行了多項調整與輪替，但西班牙隊始終未能取得超前分。德拉富恩特賽後表示，預計亞馬爾能及時趕上6月15日對陣維德角的世界盃首戰。西班牙隊預計在下週一於墨西哥與秘魯進行最後一場熱身賽，以調整整體節奏。