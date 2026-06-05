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直言柯志恩有機會一搏 但沒那麼樂觀

《TVBS》昨（4）日公布高雄市長最新民調，國民黨參選人柯志恩僅落後民進黨候選人賴瑞隆0.6%，引發熱議。對此，媒體人單厚之指出，這份民調讓藍營看到一搏機會，但賴瑞隆仍有陳其邁、賴清德及民進黨資源尚未整合投入，後勢不容小覷，而柯志恩雖有王金平系統協助，但仍須國民黨提供更多空戰與陸戰支援，選情並沒有藍營想像中樂觀。單厚之昨上《POP大國民》時談到，國民黨在彰化縣與嘉義市的狀況看起來「基本上沒救了」，現在看的會是宜蘭縣到底有沒有辦法？至於其他縣市大致底定，值得關注的戰場則是高雄與台南。單厚之分析，如果國民黨保住高雄，可能黨主席鄭麗文會比較沒有壓力，但若沒保住，選後逼宮的壓力就會非常大。至於最新民調顯示柯志恩與瑞隆差距僅0.6個百分點，他認為，問題在於賴瑞隆目前知名度太低，即便對高雄選民而言，知名度也可能沒柯志恩高，所以藍營才會覺得在高雄「居然才輸這麼一點點、這麼接近」。不過，單厚之指出，距離投票還有半年的時間，賴瑞隆後續還會有陳其邁、賴清德整合力量，就不容樂觀。柯志恩目前雖獲得王金平系統協助，但國民黨能否提供額外空軍、陸軍支援，進一步拉高柯志恩支持度，仍是關鍵。雖然柯志恩在高雄「有機會一搏」，但選情一定沒有藍軍想的那麼樂觀。