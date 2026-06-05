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▲黃仁勳2004年《微型計算機》雜誌封面（左圖）和2026年《富比士》雜誌封面對比圖。（圖／翻攝自劉韌X、Forbes官網）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳，結束為期約兩週的訪台行程，今（5）日早上搭乘私人專機前往南韓訪問，不過「仁來瘋」相關話題持續延燒，粉絲出黃仁勳22年前後上雜誌封面的對比照片，發現國民乾爹的外型差異頗大，「有錢真的會改變一個人的外貌，爸爸越來越帥！」甚至以「麵包超人和太陽（韓團BIGBANG主唱）」來形容。網友昨（4）日在社群平台放上黃仁勳兩張不同時期的雜誌封面照片，一張是2004年10月出版的中國IT雜誌《微型計算機》（MicroComputer）封面，主題是NVIDIA發表代號為NV40的全新旗艦級顯示卡「GeForce 6800」，右側的封面人物為當時年約41歲、穿著白襯衫打上花色領帶的NVIDIA執行長黃仁勳。另一張照片為美國商業雜誌《富比士》（Forbes）在2026年6月最新推出的首屆 「Forbes Iconoclast 50」 全球最具影響力50大領袖特輯，封面人物也是NVIDIA執行長黃仁勳，可見22年前中壯年時期的黃仁勳，比較沒有刻意打點門面，小平頭、細框眼鏡和制式穿搭，給人老實又憨厚的感覺。而今年63歲的黃仁勳改留一頭鐵灰色白髮，戴上極具科技感的半框眼鏡，換穿奢侈精品大牌的皮外套，鏡頭低角度仰拍，黃仁勳微微抬高下巴，眼神向下凝視，散發掌控全局的自信、遠見、權威與霸氣感。許多粉絲比對兩個時期的黃仁勳後留言：「本來像麵包超人，現在像太陽」、「左邊這什麼老實保險業務臉啦，感覺這幾天就會先送肉粽到我家給我慶端午」、「越老越好看」、「他現在怎麼更帥？年輕那張反而才像大叔」、「以前很像挨家挨戶按門鈴，推銷書籍的業務員」、「老來帥」！也有粉絲點出黃仁勳外型變化的可能原因，「黃爸就是越來越有自信洐生出來的氣質，這跟錢沒什麼關係」、「他應該有形象顧問吧」、「人家明明伏地挺身100下維持40年了」、「我覺得是跟當代的攝影風格和外表管理有關」、「不是他有錢改變了外貌．而是他有錢改變了你的眼光，現在是成熟穩重感」、「有錢當然會帥，氣場和眼神都會不同！」