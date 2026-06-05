我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷羅曼諾光是影集《大家都愛雷蒙》每年重播繼續給他1800萬美元的分紅，就已經達到財富自由，他還有《冰原歷險記》系列的豐厚收入。（圖／美聯社／達志影像）

▲逗趣的鼠奎特也要回歸《冰原歷險記6：沸常危機》。（圖／迪士尼提供）

睽違10年《冰原歷險記》系列即將再度回歸，《冰原歷險記6：沸常危機》發布全新前導預告與海報，蠻尼、狄亞哥以及鼠奎特等角色都將回歸。負責聲音演出蠻尼的雷羅曼諾，近日才被歐美媒體報導稱是觀眾忽略的隱形富豪，身家據估計有2億美元（約合台幣63億），原來他主演的影集《大家都愛雷蒙》到現在還每年付他1800萬美元（約合台幣5.66億）的重播分紅。《冰原歷險記》系列曾經在全球各地廣受歡迎，猛瑪象蠻尼、巨爪地懶喜德、劍齒虎狄亞哥一起經歷了不少的波折。在第6集中，他們將意外闖入充滿恐龍與熔岩危機的神祕區域，踏上前往「失落世界」的驚險旅程、碰上更爆笑的情境。雷羅曼諾重新回歸，觀眾充滿期待，但其實他每年光靠《大家都愛雷蒙》的1800萬美元重播分紅，就已經不用辛苦工作，是為了興趣在參與演出。雷羅曼諾在《大家都愛雷蒙》中扮演靈魂人物雷蒙，隨著該劇收視在美國攀高，每演新一季的酬勞都比前一集要增加，到了最後一季每集可以拿到將近200萬美元，幾乎是那時小螢幕的最高身價之一，哪怕他在電影裡常常不見得演主角，早已稱得上財富自由，也比為狄亞哥、喜德配音的丹尼斯賴瑞、約翰李古查摩更富有，是3人中名符其實的大哥。不過約翰李古查摩也因為《冰原歷險記》大賺好幾筆。類似這樣高知名度系列卡通，配音主角也有機會拿到不少分紅，尤其他們聲音演出了好幾集，在後面的集數按照好萊塢行規，是足以談到更豐厚的條件。約翰李古查摩雖然沒有透露實際的金額數字，卻表示光是參與《冰原歷險記》系列的收入，就讓他多買了兩棟房子，其中之一還是位於紐約近郊著名富人區漢普頓的海濱豪宅，兩處房產都有游泳池。已經10年沒回歸大銀幕的《冰原歷險記》系列，最新影片《冰原歷險記6：沸常危機》將帶回所有要角，甚至包括始終不發一語，卻為了自己想吃的橡樹果實搞出一堆狀況的鼠奎特，可愛搗蛋的負鼠兄弟可拉鼠與愛迪及小鼠奎特也會再度集結，將於 2027年2月在全球各地盛大上映。