2026國際足球總會世界盃（FIFA）將由美、加、墨三國聯手舉辦，這場首度擴編至48支球隊、狂轟104場比賽的體壇盛事，預計吸引全球超過60億人次瘋狂關注。面對史上最大規模的賽事考驗，官方技術合作夥伴 Lenovo 正式引爆科技革命，宣告世界盃將全面迎來「AI裁判抓越位」的劃時代巨變！新技術不僅讓百年爭議判決秒現形，更首創「第一視角失真砍半」的震撼視覺，徹底顛覆全球球迷的觀賽體驗。
從轉播到裁判都靠AI 2026世界盃迎來科技革命
Lenovo表示，本屆世界盃將大量採用 IPTV（網路協定電視）技術進行內容傳輸，相較於傳統衛星與有線電視系統，AI 驅動的 IPTV 平台能更快速處理與發布畫面，目前已將延遲縮至5秒以內。比賽畫面將透過10個頻道同步傳送至超過1000個場館螢幕，無論是球迷區、媒體中心或貴賓區，都能獲得更接近即時的觀賽體驗。
除了幕後轉播外，Lenovo 也計畫把 AI 應用帶進比賽現場。未來將利用生成式 AI 建立3D 球員虛擬模型，協助解釋複雜的判決。透過即時生成的球員模型與動作軌跡模擬，球迷能更容易理解裁判的判決依據，裁判團隊也能獲得輔助。
另一項新技術則是「AI裁判視角」，透過人工智慧技術提供第一人視角，官方指出可降低最高50%的運動畫面失真，讓觀眾更貼近裁判在場上的判斷過程。AI 導航系統也將導入各場館，協助分散人流、降低擁擠情況，而數位全息投影與沉浸式互動技術，則將為球迷帶來全新的現場體驗。
AI 創造公平競爭環境 戰術分析全面上線
除了服務觀眾之外，Lenovo 推出「FIFA AI Pro」平台，希望透過 AI 縮小球隊之間的資源差距，提倡運動產業轉型。「FIFA AI Pro」提供所有參賽球隊使用，該平台可協助教練團、球員及分析師進行戰術研究、數據分析及比賽情報整理，讓較缺乏技術資源的球隊也能獲得接近頂級國家隊的分析工具。
Lenovo表示，未來AI不僅是轉播工具，更可能成為球隊備戰、裁判執法與球迷互動的重要基礎設施。隨著2026世界盃即將登場，這場全球最大足球盛會也將成為 AI 技術實際落地應用的重要展示舞台。
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Lenovo表示，本屆世界盃將大量採用 IPTV（網路協定電視）技術進行內容傳輸，相較於傳統衛星與有線電視系統，AI 驅動的 IPTV 平台能更快速處理與發布畫面，目前已將延遲縮至5秒以內。比賽畫面將透過10個頻道同步傳送至超過1000個場館螢幕，無論是球迷區、媒體中心或貴賓區，都能獲得更接近即時的觀賽體驗。
除了幕後轉播外，Lenovo 也計畫把 AI 應用帶進比賽現場。未來將利用生成式 AI 建立3D 球員虛擬模型，協助解釋複雜的判決。透過即時生成的球員模型與動作軌跡模擬，球迷能更容易理解裁判的判決依據，裁判團隊也能獲得輔助。
另一項新技術則是「AI裁判視角」，透過人工智慧技術提供第一人視角，官方指出可降低最高50%的運動畫面失真，讓觀眾更貼近裁判在場上的判斷過程。AI 導航系統也將導入各場館，協助分散人流、降低擁擠情況，而數位全息投影與沉浸式互動技術，則將為球迷帶來全新的現場體驗。
除了服務觀眾之外，Lenovo 推出「FIFA AI Pro」平台，希望透過 AI 縮小球隊之間的資源差距，提倡運動產業轉型。「FIFA AI Pro」提供所有參賽球隊使用，該平台可協助教練團、球員及分析師進行戰術研究、數據分析及比賽情報整理，讓較缺乏技術資源的球隊也能獲得接近頂級國家隊的分析工具。
Lenovo表示，未來AI不僅是轉播工具，更可能成為球隊備戰、裁判執法與球迷互動的重要基礎設施。隨著2026世界盃即將登場，這場全球最大足球盛會也將成為 AI 技術實際落地應用的重要展示舞台。