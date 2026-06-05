近日全台降雨頻繁，不少駕駛開車時發現儀表板亮起俗稱「水母燈」的符號，引發討論。過去有網友發文吐槽，許多人明明開著遠光燈或霧燈卻毫無自覺，刺眼燈光讓其他用路人相當困擾。警方提醒，「藍色水母燈號」其實代表遠光燈，僅適用於無路燈且前方100公尺內沒有車輛的路段；而「切斷觸手水母燈號」代表前後霧燈，則應在濃霧、大雨或大雪導致能見度低於100公尺時使用。若違規使用燈光，不僅影響行車安全，還可能面臨最高6000元罰鍰。
儀表板「水母燈」亮起！他怒轟駕駛：閃瞎路人
過去曾有網友在PTT發文提問，大家是否曾注意過儀表板上長得像水母的燈號，還形容有些燈號像是「觸手被切掉拿去做海蜇皮」，有些則像「漂亮卻有毒的藍色僧帽水母」。
不過原PO其實是在藉機諷刺部分亂用燈光的駕駛。他指出，所謂「斷腳水母」其實就是前霧燈與後霧燈，而藍色水母則代表遠光燈，並忍不住抱怨：「到底是哪種人連自己開了錯誤的頭燈在閃瞎別人卻都不自覺啊？還有那種整車爆改亮到瞎的LED燈，你怎麼不乾脆車頂上直接架個八仙過海討討喜氣。」
原PO最後也提醒駕駛人，「拜託你各位，前後霧燈（斷腳水母）就是下大暴雨或起霧的時候才能開的，遠燈（藍色水母）是在無路燈或前方100公尺以內無人車的時候才開的！」
藍色水母燈號、切斷觸手水母燈號怎麼用？警方公布正確使用時機
嘉義市政府警察局也在臉書發文指出，「藍色小水母燈」亮著就是在提醒駕駛正在開著遠光燈，正確用法是在郊區或視線不良路段、「同向」前方100公尺內無其他車輛、「對向」車道也沒有車時才打開，一旦前方出現車輛，就應立即切換回近光燈，以免影響其他駕駛視線。
警方提醒，錯誤使用遠光燈不只是讓其他人感到不舒服，更可能提高交通事故風險。尤其在市區道路、跟車距離過近，或有對向來車時仍持續使用遠光燈，強烈光線容易造成他人瞬間視線受阻，「這不是照明，是造孽！」
至於前霧燈與後霧燈，只有在濃霧、大雨或大雪等導致能見度不足100公尺時才建議開啟霧燈；若天氣良好、道路視線清楚，則不應使用霧燈，以免造成其他駕駛困擾。
駕駛注意！亂開燈違規最高罰6000元
根據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，若駕駛人未依規定使用遠光燈，在一般道路可處1200元至3600元罰鍰；若發生在高速公路或快速道路，罰鍰則提高至3600元至6000元。
另外，若非雨天、濃霧或特殊天候狀況下仍違規使用霧燈，同樣可處1200元至3600元罰鍰。警方也呼籲駕駛人養成正確用燈習慣，不僅避免荷包失血，更能保障自己與其他用路人的行車安全。
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過去曾有網友在PTT發文提問，大家是否曾注意過儀表板上長得像水母的燈號，還形容有些燈號像是「觸手被切掉拿去做海蜇皮」，有些則像「漂亮卻有毒的藍色僧帽水母」。
不過原PO其實是在藉機諷刺部分亂用燈光的駕駛。他指出，所謂「斷腳水母」其實就是前霧燈與後霧燈，而藍色水母則代表遠光燈，並忍不住抱怨：「到底是哪種人連自己開了錯誤的頭燈在閃瞎別人卻都不自覺啊？還有那種整車爆改亮到瞎的LED燈，你怎麼不乾脆車頂上直接架個八仙過海討討喜氣。」
藍色水母燈號、切斷觸手水母燈號怎麼用？警方公布正確使用時機
嘉義市政府警察局也在臉書發文指出，「藍色小水母燈」亮著就是在提醒駕駛正在開著遠光燈，正確用法是在郊區或視線不良路段、「同向」前方100公尺內無其他車輛、「對向」車道也沒有車時才打開，一旦前方出現車輛，就應立即切換回近光燈，以免影響其他駕駛視線。
警方提醒，錯誤使用遠光燈不只是讓其他人感到不舒服，更可能提高交通事故風險。尤其在市區道路、跟車距離過近，或有對向來車時仍持續使用遠光燈，強烈光線容易造成他人瞬間視線受阻，「這不是照明，是造孽！」
至於前霧燈與後霧燈，只有在濃霧、大雨或大雪等導致能見度不足100公尺時才建議開啟霧燈；若天氣良好、道路視線清楚，則不應使用霧燈，以免造成其他駕駛困擾。
根據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，若駕駛人未依規定使用遠光燈，在一般道路可處1200元至3600元罰鍰；若發生在高速公路或快速道路，罰鍰則提高至3600元至6000元。
另外，若非雨天、濃霧或特殊天候狀況下仍違規使用霧燈，同樣可處1200元至3600元罰鍰。警方也呼籲駕駛人養成正確用燈習慣，不僅避免荷包失血，更能保障自己與其他用路人的行車安全。