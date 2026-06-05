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女性「抗老」戰線全面延伸！己研美學診所創辦人周邦宜醫師日前指出，女性私密處與臉部肌膚相同，會因年齡增長、生產經驗與荷爾蒙變化逐漸老化，引發乾澀、輕度漏尿等生理現象，嚴重衝擊生活與親密關係。周邦宜呼籲，現代女性應打破傳統「有症狀再就醫」的被動觀念，將私密照護納入日常保養，及早正視身體發出的隱形警訊。醫師周邦宜表示，過去許多女性因害羞、尷尬，或認為「狀況還不算嚴重」而選擇隱忍，往往延誤了最佳調理時機。根據門診臨床觀察，私密處老化主要影響三大核心族群；「熟齡女性」：臨床上曾有年約六十歲的患者，長期飽受輕度漏尿困擾，隨著年紀增長狀況加劇，因擔心出門找不到廁所而抗拒社交與旅遊。經專業評估與客製化療程後，焦慮感大幅改善，順利重拾社交生活。「產後媽媽」：許多年輕女性在經歷生產後，常出現私密處乾澀與輕微漏尿，在陪伴孩子跑跳時感到力不從心，加上育兒壓力，容易對自身狀態失去信心。「快速減重族群」：近年亦有不少因短時間內快速減重，導致私密處出現乾癟與老化感的女性，主動尋求專業醫學協助。周邦宜強調，私密保養早已不單純是外觀問題，而是與女性的健康、自信及生活品質息息相關。針對治療趨勢的演進，周邦宜指出，隨著醫療科技進步，私密療程已從過去傳統的侵入式手術，逐步發展為低負擔、高便利性的「非侵入式保養型治療」。其中，近年討論度顯著提升的電波療程，具備療程時間短、恢復期相對短等優勢，能讓現代女性在不影響日常生活節奏的前提下完成日常保養。相較於部分僅能作用於表層的技術，現行相關能量技術已可深入不同的生理層次，醫師可依據每位女性的年齡、需求與實際身體狀況，進行客製化的能量規劃與精準治療。身為三寶媽的周邦宜坦言，現代女性身兼多重角色，常將重心放在家庭、工作與孩子身上，卻往往忽略了自身的生理需求。她提醒，懷孕、生產與年齡增長所帶來的生理改變是不可逆的過程，若相關症狀已開始影響到日常生活、運動、睡眠或情緒，就應該積極尋求專業評估，而非等到嚴重影響生活才被動處理。最後周邦宜強調，真正的私密保養並非追求過度的外觀改變，而是協助女性在每個人生階段，都能維持舒適、自信與健康的優雅狀態。當女性開始願意正視自身需求、理解身體變化，也代表私密健康觀念正逐步從過去的「羞於啟齒」，走向更成熟、更正向的自我照護時代。