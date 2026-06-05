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阮綜合醫院於1946年創立，深耕高雄地區近八十年，長期提供優質醫療服務，在面對氣候變遷與淨零排放浪潮，承載肩負守護民眾健康的使命及環境永續的責任。醫院近期舉辦「ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查驗證」授證儀式，宣佈通過ISO 14064-1溫室碳盤查，邁向醫療永續、淨零轉型新里程碑。「碳盤查」就像為醫院進行「健康檢查」，醫療院所屬於用電與碳排放大戶，其主要碳排放來自空調、照明與醫療儀器等電力耗損。阮綜合醫院順利通過 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查驗證，不僅展現醫院在環境管理與永續發展的具體行動，等同落實了醫院保護醫療環境的能力並提升了社會公信力，也為未來推動減碳策略及淨零轉型奠定重要基礎。阮綜合醫院指出，展望未來，將於今年7月接續推動 ISO 14067 碳足跡專案，進一步盤點醫療服務生命週期中的碳排放資訊，深化碳管理能力。同時結合ESG報告書揭露、能源管理及永續治理工作，持續朝向「健康照護與環境永續並重」的目標邁進，為高雄地區醫療永續發展樹立典範。