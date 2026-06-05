我是廣告 請繼續往下閱讀

22026高雄市長選舉最新民調顯示，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%，民進黨參選人賴瑞隆為40.3%，兩人差距僅0.6%。對此，臉書粉專「政客爽」直言，柯志恩氣勢如虹，「港都翻盤絕非神話」。據《TVBS》昨（4）日公布的最新民調顯示，有88.8％高雄市民表態年底選舉會前往投票，針對藍綠高雄市長人選支持度，柯志恩為39.7％，賴瑞隆40.3％，兩人相差僅0.6個百分點，且有19.9%市民未決定意向。對此，政客爽今（5）日表示，民進黨始終試圖在高雄營造「綠營穩贏」的絕望感，透過各種鋪天蓋地的宣傳與特定機構的數據，意圖逼迫中間選民與西瓜群眾「偎大邊」，順理成章地將高雄視為其囊中之物，不過最新民調可以看出3個重點，顯見柯志恩氣勢如虹，港都要翻盤絕非神話。政客爽表示，首先對比一個月前帶有濃厚綠營色彩的山水民調，當時開出賴瑞隆大贏柯志恩16%的膨脹數字，結果短短一個月，《TVBS》民調直接給賴瑞隆澆冷水；第二、柯志恩喜好度為36.5%、不喜歡24.4%，賴瑞隆喜好度31.0%、不喜歡26.1%，顯示柯不僅在好感度上略勝一籌，形象更為討喜、更具親和力，而不喜歡賴的比例甚至高於不喜歡柯志恩的比例，意味在形象戰上，柯志恩已經成功突圍，獲得更多跨黨派市民的認同。政客爽分析，第三，陳其邁施政滿意度68.1%，僅有40.3%成功轉化為賴瑞隆的支持度，目前仍有19.9%市民未決定意向，接下來就是雙方攻防的重點了。上述調查由TVBS民意調查中心執行，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行市內電話號碼隨機抽樣（RDD）。調查時間為 115 年 5 月 27 日至 6 月 2 日晚間，以及 5 月 30 日下午，共成功訪問 1,207 位 20 歲以上戶籍設在高雄市的民眾。在 95% 信心水準下，抽樣誤差為 ±2.8 個百分點以內。原始資料並依據內政部 114 年底高雄市人口結構進行性別、年齡、地區及教育程度加權處理。