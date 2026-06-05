中華職棒統一7-ELEVEn獅今（5）日移師臺北大巨蛋，展開與富邦悍將的週末3連戰，獅隊本週主題日聯名日本人氣IP三麗鷗，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。此次主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，也吸引球迷們瘋狂搶購；《NOWnews》記者實際走入排隊人潮，至少需要排隊1小時才能進入商品部，人潮接近千人，聯名娃娃吊飾、束口袋、零錢包的詢問度、選購率最高，最先販售完畢的是落肩黑Tee。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，從一早到開賣近千人排隊，至少要排1小時才有辦法入場選購商品。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，從一早到開賣近千人排隊，至少要排1小時才有辦法入場選購商品。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，大巨蛋與國父紀念館地下通道現場擠滿排隊的人潮。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，大巨蛋與國父紀念館地下通道現場擠滿排隊的人潮。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
獅隊聯名三麗鷗　推出「曬黑造型」商品

獅隊今日在大巨蛋展開與悍將的主場3連戰，並與三麗鷗聯名，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。由人氣明星Hello Kitty領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓現身球場，與球迷一同挑戰尋寶任務。

由於此次主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。今日大巨蛋B2商品部外擠滿排隊人潮，為的都是聯名的三麗鷗聯名商品，據現場商品部工作人員透露，排隊人潮接近千人，至少需要排超過1小時才進入商品部選購。

▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，最先完售的是黑色聯名落肩Tee。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，最先完售的是黑色聯名落肩Tee。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
大巨蛋超過千名球迷排隊　最夯商品是聯名落肩Tee

《NOWnews》記者實際走進排隊人潮，大巨蛋與國父紀念館的連通道全都是等待入場購買商品的球迷。此次獅隊推出一系列限定聯名商品，包含球衣、短Tee、球帽、髮帶、毛巾、娃娃吊飾、束口袋、零錢包以及汽笛。記者走入選購區，聯名商品五花八門，由於每人各項商品限購2件，大多數球迷都是直接買到上限，一樣接著一樣拿。

至於哪一款三麗鷗聯名商品人氣最高？獅隊商品部工作人員指出，娃娃吊飾、束口袋、零錢包的詢問度、選購率最高，而最快完售的聯名商品則是聯名落肩黑Tee。獅隊官方臉書表示，此次聯名商品的販售通路除了大巨蛋現場販售，還會有預購服務，6月3日至7日在萊恩酷網路商城開放預購販售，預計10月起陸續出貨，統一超商於6月10日上午11點特選三麗鷗商品同步開賣。

▲統一獅與三麗鷗聯名商品，據商品部人員表示，零錢包、娃娃吊飾、束口袋選購率相當高。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗聯名商品，據商品部人員表示，零錢包、娃娃吊飾、束口袋選購率相當高。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗聯名商品，據商品部人員表示，零錢包、娃娃吊飾、束口袋選購率相當高。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）
▲統一獅與三麗鷗聯名商品，據商品部人員表示，零錢包、娃娃吊飾、束口袋選購率相當高。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

相關新聞

中職搶先報／鄭浩均先發扛兄弟「雙止敗」任務！對決敗投王艾菩樂

評論／羅戈悲情7敗追平去年！自家打線遭新一代「兄弟殺手」封鎖

兄弟主場打擊率快跌破2成！慘吞7連敗　改寫中信入主後最差紀錄

影／兄弟陳統恩出局後情緒失控！下場怒砸球棒　張仁瑋全程目睹

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...