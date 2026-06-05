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▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，從一早到開賣近千人排隊，至少要排1小時才有辦法入場選購商品。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，大巨蛋與國父紀念館地下通道現場擠滿排隊的人潮。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，最先完售的是黑色聯名落肩Tee。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

▲統一獅與三麗鷗聯名商品，據商品部人員表示，零錢包、娃娃吊飾、束口袋選購率相當高。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

▲統一獅與三麗鷗聯名商品，據商品部人員表示，零錢包、娃娃吊飾、束口袋選購率相當高。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（5）日移師臺北大巨蛋，展開與富邦悍將的週末3連戰，獅隊本週主題日聯名日本人氣IP三麗鷗，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。此次主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，也吸引球迷們瘋狂搶購；《NOWnews》記者實際走入排隊人潮，至少需要排隊1小時才能進入商品部，人潮接近千人，獅隊今日在大巨蛋展開與悍將的主場3連戰，並與三麗鷗聯名，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。由人氣明星Hello Kitty領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓現身球場，與球迷一同挑戰尋寶任務。由於此次主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。今日大巨蛋B2商品部外擠滿排隊人潮，為的都是聯名的三麗鷗聯名商品，據現場商品部工作人員透露，排隊人潮接近千人，至少需要排超過1小時才進入商品部選購。《NOWnews》記者實際走進排隊人潮，大巨蛋與國父紀念館的連通道全都是等待入場購買商品的球迷。此次獅隊推出一系列限定聯名商品，包含球衣、短Tee、球帽、髮帶、毛巾、娃娃吊飾、束口袋、零錢包以及汽笛。記者走入選購區，聯名商品五花八門，由於每人各項商品限購2件，大多數球迷都是直接買到上限，一樣接著一樣拿。至於哪一款三麗鷗聯名商品人氣最高？獅隊官方臉書表示，此次聯名商品的販售通路除了大巨蛋現場販售，還會有預購服務，6月3日至7日在萊恩酷網路商城開放預購販售，預計10月起陸續出貨，統一超商於6月10日上午11點特選三麗鷗商品同步開賣。