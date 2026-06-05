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身為2026年世界盃奪冠大熱門的法國隊，近日在國際友誼賽中以1：2爆冷不敵象牙海岸隊，這場意外的敗仗不僅引發法國足壇震盪，更讓外界對於「高盧雄雞」是否能在世界盃前找回巔峰狀態產生了高度懷疑。外國媒體《貝因體育》對於他們的前景感到擔憂，指出其陣中球星姆巴佩（Kylian Mbappé）陷入低潮，恐影響法國隊2026年的征程。儘管法國隊陣中人才濟濟，依然擁有世界級的天賦陣容，但這場對陣象牙海岸的比賽卻完全暴露出球隊的問題。整場比賽中，法國隊難以掌握比賽節奏，防守端頻頻出現漏洞，過去那支以穩定與侵略性著稱的強權，如今卻顯得異常脆弱。輿論壓力迅速指向總教練德尚（Didier Deschamps）。作為法國隊的國家英雄，德尚曾帶領球隊拿下2018年世界盃冠軍及2022年亞軍，成就無人能及。然而，執教超過十年的他，現今被外界批評戰術過於保守，且已無法帶給球隊足夠的戰術驚喜。分析人士指出，目前的法國隊往往僅依賴球員的個人天賦在球場上苦苦支撐，而非展現過往那種令對手窒息的團隊宰制力。這些在熱身賽中顯現的結構性問題，若未能及時解決，將成為球隊衝擊金盃的最大絆腳石。雪上加霜的是，法國隊靈魂人物姆巴佩近期陷入了職業生涯的低潮期。自轉會至皇家馬德里後，儘管姆巴佩仍有不錯的個人數據，但在球隊體系適應、大賽關鍵影響力以及與隊友的連結上，都遭到媒體的高度檢視。過去數年間，姆巴佩一直是法國隊最後的救命稻草，每當整體表現失常時，他總能憑一己之力決定比賽結果。然而，當這位王牌球星不再顯得不可動搖，法國隊對抗強敵的能力便受到嚴重挑戰。若他在世界盃開打時未能找回最佳狀態，近期的防守弊病將會被對手無限放大。距離2026年世界盃開踢已進入最後倒數階段，雖然法國隊仍具備挑戰冠軍的絕對硬實力，但這場對象牙海岸的敗仗，無疑是一記響亮的警鐘。德尚的長期執教疲態、姆巴佩的競技狀態疑慮，以及整體戰術的僵化，已讓原本被看好的奪冠之路變得充滿變數。