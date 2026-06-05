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AI狂潮帶動高科技產業快速成長，「K型經濟」現象引發市場關注。中央銀行今（5）日也談及此議題，強調傳統上，央行依賴利率政策影響經濟，但在「K型經濟」之下，只倚賴總體經濟金融指標可能會誤導央行決策，因此，「K型經濟」問題無法只仰賴利率工具，可能須訴諸針對性審慎政策。央行指出，「K型經濟」是描述一種經濟情勢，不同族群、產業或所得階級所經歷的截然不同的經濟結果。其中，富裕階級蓬勃發展（形成字母K向上延伸的一端），而低所得階級則在困境中掙扎（形成字母K向下延伸的一端）。2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，「K型經濟」開始被用來描述疫情後不同所得階級和產業的分化復甦現象。最近，AI熱潮再度掀起「K型經濟」熱烈討論。不過，紐約Fed於今（2026）年5月發布報告指出，美國的零售消費支出自2023年起才開始呈現極端的「K型經濟」。新冠肺炎疫情前及疫情剛結束時，由於基層勞動需求強勁，且低所得族群有政府補貼，美國的零售消費支出的分化情形並不明顯；然而，自2023年起，美國零售消費支出成長，幾乎由年所得逾12.5萬美元的高所得家庭帶動，中低所得家庭的消費則呈衰退趨勢。Fed在今年6月3日發布的褐皮書（The Beige Book）提及，不同所得階級間呈現日益劇烈的兩極化。高所得家庭依舊展現出韌性，對價格上漲較不敏感；相較之下，中等所得家庭被描述為「在決定消費前，必須把每一塊錢的價值榨到極致」，而低所得消費者正面臨巨大的財務壓力。另外，家庭財富也呈現「K型經濟」現象。自2023年以來，幾乎每個季度，高所得族群相對於2023年第1季的累積財富成長都高於低所得族群。所得最高的1%群體的實質淨資產成長逾25%，而中間40%群體之實質淨資產成長不到10%。淨資產的成長主要得益於高所得族群的金融資產大幅成長。鑑於這種財富格局，高所得群體零售消費支出增幅高於低所得群體，也就不足為奇了。傳統上，央行依賴利率政策影響經濟，但在K型經濟下，只倚賴總體經濟金融指標可能會誤導央行決策，主要是「財富與信用兩極化」，高所得家庭從蓬勃發展的金融市場與資產中獲益，進而激勵消費支出；相反地，中低所得家庭受到長期通膨的打擊更為沉重，導致儲蓄被蠶食，對債務的依賴度也隨之增加。還有「經濟訊號混雜」，強勁的產業表現和由財富驅動的支出，可能成為支持升息以防止通膨的理由；同時，陷入困境且深陷債務泥沼的勞工階級，卻迫切需要更低的借貸成本與經濟支持。再來就是「貨幣政策傳遞機制出現不對稱」。當央行升息時，高所得家庭因持有大量金融資產使利息所得增加，可能抵銷借貸成本上升的衝擊，使其消費需求依舊強勁；然而，對於仰賴薪資所得且債務負擔沉重的中低所得家庭，升息會加重其借貸負擔並縮減實質購買力。因此，央行認為，K型經濟問題無法只仰賴利率工具，可能須訴諸針對性審慎政策。