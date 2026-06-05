疾管署日前公布今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，個案為中部60多歲女性，5月7日出現發燒、嘔吐、腹瀉、頭暈、畏寒及全身無力等症狀，隔日到醫院急診時已出現發紺、呼吸衰竭，經急救仍不幸死亡，檢驗確認感染腦膜炎雙球菌B型。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，流行性腦脊髓膜炎最需要警覺的皮膚變化，突然出現「不會褪色的紅點或紫斑」，合併高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬，千萬不要等到隔天，應立即送急診。
今年累計8例！首例死亡發病隔天不治
疾管署指出，今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡個案為中部60多歲女性，有高血壓病史，5月7日發病，5月8日就醫時病況已快速惡化，並於當日不幸死亡。衛生單位已匡列家屬及醫院接觸者共20名，均已進行預防性投藥，並追蹤至5月18日監測期滿，皆未出現疑似症狀。
醫曝皮膚重症警訊：紫斑、瘀血斑塊
黃軒醫師表示，民眾辨識流行性腦脊髓膜炎時，除了留意「發燒、頭痛、頸部僵硬」等典型症狀，最明顯、也最容易被忽略的警訊，就是皮膚突然出現紫斑。
他指出，初期可能只是像針尖大小的紅點，醫學上稱為出血點，很多人會誤以為是蚊蟲叮咬、過敏或普通紅疹，但短短幾小時內可能快速增加，接著變成紫色斑點，甚至大片瘀血斑塊。特別要注意的是，這些斑點通常「不痛、不癢、不褪色」，一旦合併發燒，就不能輕忽。
按壓不褪色別拖！恐是敗血症
黃軒進一步說明，一般過敏或發炎造成的紅疹，用手按壓時，血液會被暫時擠開，紅疹處通常會變白；但流行性腦脊髓膜炎造成的出血點或紫斑，按壓後顏色不會褪去，代表血液已經滲漏到皮膚底下，並不是單純發炎紅疹。
記住4字口訣：燒、痛、硬、斑
黃軒提醒，民眾可記住4字口訣：「燒、痛、硬、斑」。也就是高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬，以及身上突然出現出血點或紫斑。如果這些症狀同時出現，尤其紫斑在短時間內越來越多，就要高度懷疑可能是流行性腦脊髓膜炎，務必儘速就醫評估。
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疾管署指出，今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡個案為中部60多歲女性，有高血壓病史，5月7日發病，5月8日就醫時病況已快速惡化，並於當日不幸死亡。衛生單位已匡列家屬及醫院接觸者共20名，均已進行預防性投藥，並追蹤至5月18日監測期滿，皆未出現疑似症狀。
黃軒醫師表示，民眾辨識流行性腦脊髓膜炎時，除了留意「發燒、頭痛、頸部僵硬」等典型症狀，最明顯、也最容易被忽略的警訊，就是皮膚突然出現紫斑。
他指出，初期可能只是像針尖大小的紅點，醫學上稱為出血點，很多人會誤以為是蚊蟲叮咬、過敏或普通紅疹，但短短幾小時內可能快速增加，接著變成紫色斑點，甚至大片瘀血斑塊。特別要注意的是，這些斑點通常「不痛、不癢、不褪色」，一旦合併發燒，就不能輕忽。
按壓不褪色別拖！恐是敗血症
黃軒進一步說明，一般過敏或發炎造成的紅疹，用手按壓時，血液會被暫時擠開，紅疹處通常會變白；但流行性腦脊髓膜炎造成的出血點或紫斑，按壓後顏色不會褪去，代表血液已經滲漏到皮膚底下，並不是單純發炎紅疹。
記住4字口訣：燒、痛、硬、斑
黃軒提醒，民眾可記住4字口訣：「燒、痛、硬、斑」。也就是高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬，以及身上突然出現出血點或紫斑。如果這些症狀同時出現，尤其紫斑在短時間內越來越多，就要高度懷疑可能是流行性腦脊髓膜炎，務必儘速就醫評估。