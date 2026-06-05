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半導體封測大廠矽品精密推動綠色轉型展現標竿實績，旗下中科廠憑藉「AI智慧低碳管理廠務系統」，成功將製程水回收率提升至71.5%，榮獲環境部頒發「2026淨水永續獎－水處理卓越獎」，不僅彰顯其在淨水技術的創新，更證實台灣半導體供應鏈在擴充產能之餘，兼顧環境永續的綠色競爭力。環境部水質保護司為呼應聯合國世界環境日，今年擴大舉辦「2026淨水永續獎」，旨在表揚國內推動水資源能資源化、低碳智慧化且付諸具體實績的標竿企業。本屆評選過程嚴格，全面考核「效益及永續性、技術創新性、推廣性」三大構面，競爭激烈，矽品精密憑藉卓越的綠色技術與具體轉型成果，成功在眾多企業中脫穎而出。矽品精密長期深耕水資源管理優化，將創新策略與尖端軟硬體深度整合。中科廠全面導入的「AI智慧低碳管理廠務系統」，扮演廠區的低碳中樞，透過即時監控、數據分析與AI智能控制優化處理流程，在確保系統高度穩定運作的同時，精準降低能資源耗損。此外，在水資源回收再利用上，矽品將處理後的潔淨回收水導回製程端，大幅降低對自來水的依賴，目前製程水回收率已達71.5%，並持續朝極致水循環邁進。在水資源循環經濟之技術開發方面，矽品精密正加速推進能資源化量產，將廢水處理系統產出之污泥「轉廢為寶」。目前已成功開發包含矽污泥產氫、二氧化矽再生材料，以及電鍍污泥製備金屬有機骨架（MOFs）等前瞻技術。上述技術現已完成實驗室驗證與小規模廠務材料製備，並同步規劃建置批次噸級（Ton-scale Batch Production）量產設備，後續將直接投入廠務作業使用，透過循環經濟真正發揮商業與環保雙重效益。矽品精密廠務處副處長黃任榆強調，獲頒「淨水永續獎」是對公司在水資源管理與永續發展落實推動的最高肯定，未來將持續推廣並導入該套系統至旗下各廠區。矽品精密將堅定實踐ESG（環境、社會、治理）與綠色轉型政策，將減碳、節水精神融入核心營運與製程，朝零廢棄與資源循環的綠色永續目標穩步前行。