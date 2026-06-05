115年國中教育會考成績今（5）日揭曉，許多考生都斬獲不錯成績，接下來也要思考要就讀哪所高中，然而現在不僅高中競爭激烈，連國中也是讀出名堂！位於台北市的「中正國中」長年就被家長公認是最強的學校，因為該所學校每年會考成績都表現非常優異，平均有20%畢業生會錄取建國中學以及北一女中，不少家長打從小孩年幼就直接卡位搶學籍，甚至有建商也是利用這點在此學區興建住宅，都是非常搶手的房案。
家長公認超強「中正國中」！每年20%學生錄取北一女、建中
中正國中的起源從1979年說起，一開始是奉准設立籌備處在金華國中內，後來積極展開校地徵收及住戶，同時進行建校規劃，直至1983年，中正國中正式成立至今，近年來還榮獲教育局優質學校獎，更新校門及圍牆，並新建活動中心電梯、新世代學習空間；去年也榮獲教育部藝術教育貢獻獎等，後來因為極優的升學率，成為台北熱門的明星國中，也是家長心中公認教育一等一的學校。
根據部落客《雪莉的數位生活》統計，台北市中正國中在114年錄取建國中學的人數為67人、錄取北一女人數為66人，總計有133人考上第一志願，參加會考人數一共665人，等於有20%錄取建中、北一女，是非常傲人的成績。
中正國中年年額滿！資格審查超嚴格「仍有一堆人擠不進」
看到這麼厲害的成績，許多家長當然也是想讓小孩有機會可以入學就讀，因此中正國中一直以來長期都被列為是「滿額學校」，也就是學區內想要就讀的新生人數，超過招生或可容納上限的學校，因此為了維護教學品質，學校或教育局就會進行資格審查。
基本的條件除了學生必須實際住在學區內，通常直系血親（父母或祖父母）共同設籍於同一個戶籍；另外也會有所謂的優先順位問題，通常「學區內設籍越久」或「有兄姊已經在該校就讀」的學生，排序越前面。最後如果資格審查未通過，或者排序在滿額之後，這些學童就會被用「分發」的方式，到學區鄰近、尚未額滿的其他學校就讀。
中正國中太夯搶破頭！建商也聰明蓋房「打敗少子化」
然而中正國中學區也被建商盯上，像是台北中正區今年最新預售案「京典Atelier111」就是鎖定中正國中學區，開案即去化七成，買家多為科技業、醫療及外商背景的高收入家長，提早在孩子幼兒園階段就搶先卡位學籍，完全打敗現在少子化許多學區面臨招生不滿的問題。
這裡也提到過，未來中正國中如果一直都是滿額學校，入籍越久的就會有優先入學的資格，因此建商也是鎖定「學區宅」來興建，地段價值與教育資源雙重背書，不僅讓有需求的家長可以提早替孩童未來鋪路，同時也能夠支撐區域的長線行情，可以說是一舉兩得。
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中正國中的起源從1979年說起，一開始是奉准設立籌備處在金華國中內，後來積極展開校地徵收及住戶，同時進行建校規劃，直至1983年，中正國中正式成立至今，近年來還榮獲教育局優質學校獎，更新校門及圍牆，並新建活動中心電梯、新世代學習空間；去年也榮獲教育部藝術教育貢獻獎等，後來因為極優的升學率，成為台北熱門的明星國中，也是家長心中公認教育一等一的學校。
根據部落客《雪莉的數位生活》統計，台北市中正國中在114年錄取建國中學的人數為67人、錄取北一女人數為66人，總計有133人考上第一志願，參加會考人數一共665人，等於有20%錄取建中、北一女，是非常傲人的成績。
看到這麼厲害的成績，許多家長當然也是想讓小孩有機會可以入學就讀，因此中正國中一直以來長期都被列為是「滿額學校」，也就是學區內想要就讀的新生人數，超過招生或可容納上限的學校，因此為了維護教學品質，學校或教育局就會進行資格審查。
基本的條件除了學生必須實際住在學區內，通常直系血親（父母或祖父母）共同設籍於同一個戶籍；另外也會有所謂的優先順位問題，通常「學區內設籍越久」或「有兄姊已經在該校就讀」的學生，排序越前面。最後如果資格審查未通過，或者排序在滿額之後，這些學童就會被用「分發」的方式，到學區鄰近、尚未額滿的其他學校就讀。
然而中正國中學區也被建商盯上，像是台北中正區今年最新預售案「京典Atelier111」就是鎖定中正國中學區，開案即去化七成，買家多為科技業、醫療及外商背景的高收入家長，提早在孩子幼兒園階段就搶先卡位學籍，完全打敗現在少子化許多學區面臨招生不滿的問題。
這裡也提到過，未來中正國中如果一直都是滿額學校，入籍越久的就會有優先入學的資格，因此建商也是鎖定「學區宅」來興建，地段價值與教育資源雙重背書，不僅讓有需求的家長可以提早替孩童未來鋪路，同時也能夠支撐區域的長線行情，可以說是一舉兩得。