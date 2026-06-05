我是廣告 請繼續往下閱讀

家長公認超強「中正國中」！每年20%學生錄取北一女、建中

後來因為極優的升學率，成為台北熱門的明星國中，也是家長心中公認教育一等一的學校。

參加會考人數一共665人，等於有20%錄取建中、北一女，是非常傲人的成績。

▲台北中正國中平均每年都有20%學生會考上第一志願北一女、建國中學，升學成績相當優異。（圖/Google評價）

中正國中年年額滿！資格審查超嚴格「仍有一堆人擠不進」

也就是學區內想要就讀的新生人數，超過招生或可容納上限的學校

學生必須實際住在學區內，通常直系血親（父母或祖父母）共同設籍於同一個戶籍；另外也會有所謂的優先順位問題，通常「學區內設籍越久」或「有兄姊已經在該校就讀」的學生，排序越前面。

▲台北中正國中長期被列為「額滿學校」，想就讀不只要入籍，還要比誰入籍的早，必須審查通過才能就讀。（圖/Google評價）

中正國中太夯搶破頭！建商也聰明蓋房「打敗少子化」

不僅讓有需求的家長可以提早替孩童未來鋪路，同時也能夠支撐區域的長線行情