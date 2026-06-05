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響應全球淨零碳排趨勢及國家「淨零綠生活」政策目標，高市府觀光局持續推動旅宿業環保標章輔導計畫，近期於高雄淨零學院及駁二共創基地舉辦兩場輔導說明會，吸引50家旅宿業者參與。高雄目前已有28家旅宿業取得環保標章認證，觀光局今年更以突破40家認證旅宿為目標。觀光局長高閔琳表示，高雄積極打造國際觀光城市，同步推動旅宿產業接軌ESG及低碳轉型，延續去年輔導成果，今年持續推動「2026高雄市旅宿業環保標章輔導計畫」，邀集國立高雄餐旅大學及專家學者組成輔導團隊，透過課程培訓、專業診斷及實地輔導，協助業者從節能減碳、減塑行動、綠色採購到永續管理等面向全面升級，提升旅宿產業綠色競爭力。高閔琳指出，高雄近年觀光表現亮眼，根據《遠見》雜誌公布的「2026縣市長施政滿意度調查」，高雄市在「觀光休閒」面向滿意度第3度蟬聯六都第一。觀光局除持續拓展觀光市場，也同步推動永續旅遊發展，透過引導旅宿產業接軌國際綠色標準，讓旅客在享受優質旅遊體驗的同時，也能實踐環境友善與低碳生活。為提升業者參與意願，觀光局今年持續推出獎勵措施，凡透過本年度輔導計畫取得環保標章認證旅宿，將依金級、銀級及銅級認證等級，提供新臺幣1萬元至3萬元不等補助，降低業者申請門檻，加速旅宿產業綠色轉型。觀光局表示，未來將持續推動旅宿產業環保升級、永續轉型，預計今年再輔導至少10家以上業者取得環保標章認證，逐步建立高雄綠色旅遊品牌形象，提供旅客更多元且優質的永續住宿選擇，共同朝2050淨零碳排目標邁進。更多資訊請上「高雄旅遊網」官網、臉書及IG，與觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP查詢。