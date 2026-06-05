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民進黨黨彰化縣長初選落敗的前彰化市長邱建富在臉書以「準備好了！」宣布，將在下周退黨，以無黨籍身分投入縣長選舉，卻引起綠營支持者的怒火，湧入臉書留言開轟。對此，邱建富今（5日）回應，不會做親痛仇快的事情，絕對不是外界所說的「歷史罪人」，來拉倒獲得民進黨提名參選彰化縣長的陳素月。邱建富昨天的貼文曝光後，引起大批民進黨支持者不滿，紛紛湧入他的貼文開轟，「既然願意參加民調初選輸了就要認命」、「不是在選議員三思不要背骨」、「準備好當背骨仔⋯會很難看」。對此，邱建富今（5）日受訪時強調，自己絕對不是外界所說，自己落選後，要來拉倒陳素月的「歷史罪人」，不會做親痛仇快的事情。邱建富指出，這次徵召之外，又多了類初選，外面都笑說「類初選就像類沒收」，不透明、不公開。自己可以忍12年（不參選），這段期間不斷審慎評估、詳細策劃，現在已經擁有穩固的實力和民調支持，有絕對信心和決心可以贏得2026彰化縣長選舉。