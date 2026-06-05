距離2026年世界盃足球賽開幕僅剩一周，各大贊助商無不卯足全力搶攻視聽市場。運動品牌龍頭Nike於日前正式發布了名為《Rip The Script》的品牌形象廣告，劇本相當有趣。這支耗時數月策劃、長達6分鐘的迷你電影，邀請到包含「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、饒舌歌手崔維斯·史考特（Travis Scott）及好萊塢影星查寧·塔圖（Channing Tatum）在內，總計31位來自體育、流行文化與演藝界的頂級巨星同場飆戲。
超豪華陣容！體壇與演藝界夢幻聯動
這支廣告堪稱史上最具星味的宣傳片之一，除了網羅世界盃現役頂尖球星如哈蘭德（Erling Haaland）、姆巴佩（Kylian Mbappé）以及羅納度之外，更將觸角延伸至全球潮流文化圈。
廣告中，跨界巨星如「全球女神」LISA、社交名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）與其子聖·威斯特（Saint West）驚喜現身。此外，Nike更巧妙安排經典角色「泰德·拉索」（Ted Lasso，由傑森·蘇戴西斯飾演）串場，將足球熱血與流行元素完美融合。片中更有諸多退役傳奇如羅納迪諾（Ronaldinho）、伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）與艾瑞克·坎通納（Eric Cantona）助陣，展現世代傳承的霸氣。
詹皇與C羅謙讓GOAT謝幕劇本 廣告亮點揭秘
最令球迷津津樂道的是，這支廣告巧妙地將「籃球之王」詹姆斯與「足球之神」C羅置於同一個敘事場景，展現兩大領域GOAT（史上最偉大球員）在巔峰期的對話。廣告中兩人互相謙讓「GOAT告別」的劇本，似乎都不願意就此離開球場，耐人尋味也引起外界討論。
值得一提的是，由於廣告製作耗時數月，其中也意外捕捉到了體育界的殘酷現實。片中代表英格蘭出賽的切爾西新星柯爾·帕默（Cole Palmer），在拍攝當時被設定為核心陣容，但日前卻爆冷落選英格蘭隊最終26人大名單，這一尷尬的「時差」巧合，反而成為球迷熱議的話題。
Nike《Rip The Script》廣告31位明星完整名單
Cristiano Ronaldo（足球傳奇巨星）
Young Miko（歌手）
Virgil van Dijk（足球員）
Kim Kardashian（實境秀明星/企業家）
Raúl Jiménez（足球員）
LeBron James（籃球巨星）
Alexia Putellas（女子足球員）
Clint419（創意人/潮流文化代表）
Erling Haaland（足球員）
Kate Scott（體育主播）
Travis Scott（饒舌歌手）
Federico Valverde（足球員）
Jason Sudeikis（演員，飾演 Ted Lasso）
Bruno Fernandes（足球員）
LISA（歌手/ BLACKPINK成員）
Didier Drogba（足球傳奇巨星）
Cole Palmer（足球員）
Nico Williams（足球員）
Saint West（金·卡戴珊之子）
Ronaldinho（足球傳奇巨星）
Tyler Adams（足球員）
Channing Tatum（演員）
Jamal Musiala（足球員）
Kylian Mbappé（足球員）
Eric Cantona（足球傳奇巨星）
Central Cee（饒舌歌手）
Vinícius Júnior（足球員）
Kerolin（女子足球員）
Jorge Campos（足球傳奇門將）
Zlatan Ibrahimović（足球傳奇巨星）
Estêvão（足球員）
我是廣告 請繼續往下閱讀
這支廣告堪稱史上最具星味的宣傳片之一，除了網羅世界盃現役頂尖球星如哈蘭德（Erling Haaland）、姆巴佩（Kylian Mbappé）以及羅納度之外，更將觸角延伸至全球潮流文化圈。
廣告中，跨界巨星如「全球女神」LISA、社交名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）與其子聖·威斯特（Saint West）驚喜現身。此外，Nike更巧妙安排經典角色「泰德·拉索」（Ted Lasso，由傑森·蘇戴西斯飾演）串場，將足球熱血與流行元素完美融合。片中更有諸多退役傳奇如羅納迪諾（Ronaldinho）、伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）與艾瑞克·坎通納（Eric Cantona）助陣，展現世代傳承的霸氣。
最令球迷津津樂道的是，這支廣告巧妙地將「籃球之王」詹姆斯與「足球之神」C羅置於同一個敘事場景，展現兩大領域GOAT（史上最偉大球員）在巔峰期的對話。廣告中兩人互相謙讓「GOAT告別」的劇本，似乎都不願意就此離開球場，耐人尋味也引起外界討論。
值得一提的是，由於廣告製作耗時數月，其中也意外捕捉到了體育界的殘酷現實。片中代表英格蘭出賽的切爾西新星柯爾·帕默（Cole Palmer），在拍攝當時被設定為核心陣容，但日前卻爆冷落選英格蘭隊最終26人大名單，這一尷尬的「時差」巧合，反而成為球迷熱議的話題。
Nike《Rip The Script》廣告31位明星完整名單
Cristiano Ronaldo（足球傳奇巨星）
Young Miko（歌手）
Virgil van Dijk（足球員）
Kim Kardashian（實境秀明星/企業家）
Raúl Jiménez（足球員）
LeBron James（籃球巨星）
Alexia Putellas（女子足球員）
Clint419（創意人/潮流文化代表）
Erling Haaland（足球員）
Kate Scott（體育主播）
Travis Scott（饒舌歌手）
Federico Valverde（足球員）
Jason Sudeikis（演員，飾演 Ted Lasso）
Bruno Fernandes（足球員）
LISA（歌手/ BLACKPINK成員）
Didier Drogba（足球傳奇巨星）
Cole Palmer（足球員）
Nico Williams（足球員）
Saint West（金·卡戴珊之子）
Ronaldinho（足球傳奇巨星）
Tyler Adams（足球員）
Channing Tatum（演員）
Jamal Musiala（足球員）
Kylian Mbappé（足球員）
Eric Cantona（足球傳奇巨星）
Central Cee（饒舌歌手）
Vinícius Júnior（足球員）
Kerolin（女子足球員）
Jorge Campos（足球傳奇門將）
Zlatan Ibrahimović（足球傳奇巨星）
Estêvão（足球員）
更多「2026世界盃」相關新聞。