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距離2026年世界盃足球賽開幕僅剩一周，各大贊助商無不卯足全力搶攻視聽市場。運動品牌龍頭Nike於日前正式發布了名為《Rip The Script》的品牌形象廣告，劇本相當有趣。這支耗時數月策劃、長達6分鐘的迷你電影，邀請到包含「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、饒舌歌手崔維斯·史考特（Travis Scott）及好萊塢影星查寧·塔圖（Channing Tatum）在內，總計31位來自體育、流行文化與演藝界的頂級巨星同場飆戲。這支廣告堪稱史上最具星味的宣傳片之一，除了網羅世界盃現役頂尖球星如哈蘭德（Erling Haaland）、姆巴佩（Kylian Mbappé）以及羅納度之外，更將觸角延伸至全球潮流文化圈。廣告中，跨界巨星如「全球女神」LISA、社交名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）與其子聖·威斯特（Saint West）驚喜現身。此外，Nike更巧妙安排經典角色「泰德·拉索」（Ted Lasso，由傑森·蘇戴西斯飾演）串場，將足球熱血與流行元素完美融合。片中更有諸多退役傳奇如羅納迪諾（Ronaldinho）、伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）與艾瑞克·坎通納（Eric Cantona）助陣，展現世代傳承的霸氣。最令球迷津津樂道的是，這支廣告巧妙地將「籃球之王」詹姆斯與「足球之神」C羅置於同一個敘事場景，展現兩大領域GOAT（史上最偉大球員）在巔峰期的對話。廣告中兩人互相謙讓「GOAT告別」的劇本，似乎都不願意就此離開球場，耐人尋味也引起外界討論。值得一提的是，由於廣告製作耗時數月，其中也意外捕捉到了體育界的殘酷現實。片中代表英格蘭出賽的切爾西新星柯爾·帕默（Cole Palmer），在拍攝當時被設定為核心陣容，但日前卻爆冷落選英格蘭隊最終26人大名單，這一尷尬的「時差」巧合，反而成為球迷熱議的話題。Cristiano Ronaldo（足球傳奇巨星）Young Miko（歌手）Virgil van Dijk（足球員）Kim Kardashian（實境秀明星/企業家）Raúl Jiménez（足球員）LeBron James（籃球巨星）Alexia Putellas（女子足球員）Clint419（創意人/潮流文化代表）Erling Haaland（足球員）Kate Scott（體育主播）Travis Scott（饒舌歌手）Federico Valverde（足球員）Jason Sudeikis（演員，飾演 Ted Lasso）Bruno Fernandes（足球員）LISA（歌手/ BLACKPINK成員）Didier Drogba（足球傳奇巨星）Cole Palmer（足球員）Nico Williams（足球員）Saint West（金·卡戴珊之子）Ronaldinho（足球傳奇巨星）Tyler Adams（足球員）Channing Tatum（演員）Jamal Musiala（足球員）Kylian Mbappé（足球員）Eric Cantona（足球傳奇巨星）Central Cee（饒舌歌手）Vinícius Júnior（足球員）Kerolin（女子足球員）Jorge Campos（足球傳奇門將）Zlatan Ibrahimović（足球傳奇巨星）Estêvão（足球員）