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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於今（5）日下午抵達韓國首爾，展開備受矚目的訪韓行程。令人驚喜的是，黃仁勳抵達後的第一站，便風塵僕僕地前往位於弘大的T1 Base Camp（T1網咖），與電競戰隊T1全員正式會面。現場氣氛十分熱絡，其中選手Keria日前才在直播中表示想去聖水「尋寶」堵黃仁勳，不但直接公費追星成功，還在黃仁勳女兒黃敏珊的助攻之下，成功和黃仁勳自拍合照。T1的輔助選手Keria早在兩天前的直播中，就已經在搜尋黃仁勳的訪韓行程，看到新聞提到今日黃仁勳將前往聖水洞烤肉店時，還興奮地邀約粉絲一起去「尋寶」，甚至開玩笑說要提前去店裡吃五花肉，猜測乾爹是不是會幫全場買單。雖然Keria隨後又自嘲太貪小便宜會禿頭，表示最希望得到的還是黃仁勳的簽名。黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）今日穿著T1隊服外套，跟著爸爸一起來到現場，還意外成了Keria的最強助攻。活動接近尾聲時，人很好的黃敏珊察覺到Keria似乎想合照，便親切地主動向Keria示意，鼓勵他直接過來與父親黃仁勳自拍。有了女兒的熱情邀約，Keria終於得償所願，成功與黃仁勳留下珍貴自拍紀念。看到Keria成功出擊，隊友Oner也隨即跟在後面，兩人最後都順利獲得了與黃仁勳的自拍合影，看到T1成員一個個都化身追星小粉絲，讓粉絲們都直呼太可愛，也見識到黃仁勳一家人的親民魅力。