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伺服器管理晶片廠信驊5月營收持續寫新紀錄，達到新台幣12.82億元，年增68.74%，再創歷史新高。信驊表示，伺服器晶片銷售成長是營收創高主要動能。信驊4月和5月累計營收達25.61億元，法人預期，信驊第2季營運目標應可順利達成，達到34億至36億元，將刷新歷史新高，季增8%至14%。信驊累計前5月營收57.08億元，較去年同期增加61.73%。信驊董事長林鴻明在3日時表示，AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫，客戶拉貨動能強勁，今年接單明顯優於預期，已有客戶提前規劃明年需求，目前雖仍有供應鏈瓶頸，仍看好下半年營收將較上半年明顯成長，明年持續看俏。林鴻明表示，目前下半年的關鍵在於「供應鏈」而非訂單缺口，為滿足客戶2026年的強烈需求，部分訂單甚至必須遞延至2027年出貨。預期第三季供應鏈緊俏問題僅能部分紓解，而透過導入新的供應商，第四季將有辦法大幅提升出貨量。對於2027年的展望，信驊指出因客戶擔心缺貨且整體需求強烈，下單時間大幅提前，使得2027年的訂單狀況非常紮實。林鴻明也強調，信驊將以擴大市場規模及優化產品組合，來支撐獲利表現，毛利率維持在七成以上的難度確實提高，未來可能落在七成以下，但仍會努力維持競爭力，力拼將毛利率維持在65%至70%的合理區間。