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黃金ETF資金淨流出20億美元

聯準會升息未必一定對金價不利

近期國際金價承壓走低，全球黃金經歷了前幾年狂飆猛漲後，出現降溫跡象。對此，世界黃金協會（World Gold Council）最新報告指出在5月，全球實體黃金ETF資金規模淨流出20億美元，反映出投資人對金價區間震盪的觀望，以及資金轉向科技股等風險資產的趨勢。世界黃金協會最新報告指出，5月國際金價下跌約1％，收在每盎司4546美元區間，進入6月後也持續走低，印度和土耳其是唯一在5月份黃金價格仍能堅挺上漲的地區。5月份全球黃金ETF資金淨流出20億美元，目前全球黃金ETF總資產管理規模（AUM）約為6040億美元，按月減少2％，持有黃金總量也微幅下滑0.4％，降至4121公噸。歐洲是5月唯一出現黃金ETF資金淨流入的地區，不過，若從今年迄今的整體表現來看，全球黃金ETF的資金流入仍為正值，累計約將近增加170億美元。亞洲地區在5月黃金ETF淨流出12億美元，是去年8月以來首次出現單月資金淨流出，絕大多數是由中國市場造成，中國國內金價疲軟、人民幣走強，以及市場對股市的持續樂觀情緒，抑制了中國投資者對黃金ETF的需求。北美市場在5月黃金ETF淨流出11億美元，顯示投資人持續選擇觀望，美元走強、市場對美國未來利率路徑的預期調整、美伊衝突相關的通膨擔憂加劇等等，均會影響投資人對持有黃金的意願。目前外界預期，由於通膨壓力，美國聯準會在今年稍晚將不得不升息，傳統觀點認為，聯準會升息不利於金價走強，然而從歷史經驗來看，其實關鍵在於市場如何解讀聯準會升息背後的含義，若投資人相信升息將導致經濟進一步走弱，則金價仍可能在聯準會升息的背景下上漲。當然，若市場相信聯準會升息將確實提振美元及投資人情緒，那麼金價就會面臨更大的下行壓力。報告最後結論認為，通常升息與金價下跌聯繫在一起，金價在升息背景中上漲只是特例。不過，今年剛好有充分的理由符合「特例」，因為市場之前本來大多預期聯準會將要降息，所以當升息真的發生時，投資人反而可能更傾向將其認定為經濟存在結構性脆弱的證據。然而，報告也強調，持續加劇的全球能源危機是黃金近期所面對的最大負面因素，且目前來看油價波動風險似乎仍將延長下去。