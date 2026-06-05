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▲中市府經發局長張峯源參訪力山工業展位，了解產品技術優勢(圖／經發局提供2026.6.5)

全球無人機產業迎來爆發期，台中製造實力正式躍上國際舞台。台中市政府經濟發展局長張峯源（4）日親自率團前往日本最大無人機專業展「Japan Drone 2026」參訪交流。此行除與多家台灣參展企業共同推廣研發成果外，更宣示台中企業在馬達、驅動控制器、複合材料及晶片等關鍵技術領域，已具備切入國際無人機供應鏈的堅強競爭優勢。「Japan Drone 2026」自2016年創辦以來，已成為亞太地區最具代表性的無人機專業展覽。今年共匯集全球295家指標性企業與單位參展，範疇涵蓋無人機整機、零組件、飛行控制系統、智慧巡檢、物流運輸、防災應用及空域管理等，被視為觀察國際產業最新技術趨勢的最高殿堂。局長張峯源指出，台中長期作為台灣精密機械重鎮，在自行車、工具機、伺服器等產業深耕多年，累積了極為深厚的馬達與驅動控制器技術能量。這項「製造基因」正是精密無人機產業最核心的關鍵。本次赴日參展，不僅能精準掌握全球技術風向，更能實質協助在地企業對接海外市場，提升國際能見度。局長張峯源表示，此次展會中，多家來自台中的指標性企業表現亮眼，成功吸引國際買家目光；其中力山工業：憑藉深厚的馬達與機電系統核心技術，逐步切入無人機動力鏈，展出高效率動力系統與智慧設備。昶瑞機電：長期專注於精密馬達與機電控制研發，產品已廣泛應用於工業、醫療及電動載具，展現跨域整合的高成熟度。凱納公司：以智慧電動輔助自行車（E-Bike）動力系統聞名，此次展示其在電控整合與智慧移動技術的創新能量，跨界實力雄厚。經發局強調，無人機應用已全面滲透至物流、巡檢、農業及國土防救災等戰略領域。未來市府將與台灣國防產業發展協會、台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）持續緊密合作，全力推動無人載具產業聚落發展。透過政策資源、產業媒合與產官學研跨域合作，協助台中企業加速升級轉型，在全球新興產業的下一波浪潮中搶佔核心戰略地位。