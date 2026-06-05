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▲王俐人近來獲得不少通告邀約，但她卻直言通告費不僅沒漲，反而在「降價」。（圖／記者嚴俊強攝影）

藝人王俐人今（5）日出席私密護理品牌，過去因投資餐廳失利，加上替友人掛名負責人，最終背負1500萬元的債務，近來積極直播賣貨的她，透露吹風機賣了200台只賺了4萬元。不過她也分享了好消息，透露最近終於還完其中一筆百萬貸款，王俐人感嘆：「我七年前跟銀行借100萬，最近終於還完了。」外傳她靠IG訂閱月收6位數，對此王俐人直言做業務很辛苦，IG訂閱更掉到只剩2000人：「請大家救救我，訂閱六個月我就能還債。」日前盛傳王俐人加入成人平台 SWAG 大賺800萬台幣，今日她無奈反駁：「我目前沒有代言，今天只是出席活動，就像 SWAG 根本沒有800萬！如果有這筆錢，我早就請大家去度假了。」近期積極直播賣貨的她，透露吹風機賣了200台只賺了4萬元，經濟狀況遠比外界想像得還要吃緊。她坦言自己7年前向銀行貸款了100萬台幣，這幾年為了還債吃盡苦頭，因為常常延遲繳款，還曾被行員警告「信用無價」。王俐人花了7年近日終於還清其中一筆100萬的債務：「我好開心終於跟銀行結清了！」雖貸款剛還完，但生計依舊面臨考驗，王俐人近來獲得不少通告邀約，但她卻直言通告費不僅沒漲，反而「降價」，更透露自媒體很多是沒有錢的，只有少少車馬費。王俐人甚至當場爆料：「去上偉忠哥（王偉忠）的節目，車馬費也才給 500 元！」說完驚慌自嘲：「講完這個，我會不會又被封殺啊？都沒賺到錢還被封殺就慘了。」外傳王俐人靠IG訂閱月收6位數，對此她直言做業務很辛苦，現在大環境幾乎都是「分潤制」，沒有保底酬勞，經手幾十個商品，真正實際會給錢的少之又少。眼看IG粉絲數如今剩下2000人，心力交瘁的她當場大聲求救，直呼：「請大家救救我！只要訂閱我六個月，我就有能力繼續還債了。」