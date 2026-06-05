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清晨6點6分6秒成打卡熱點「含6量最高」

▲民俗專家廖大乙提醒，農曆6月6日是虎爺將軍聖誕千秋，可準備6顆雞蛋或6顆鴨蛋拜虎爺公。（圖／NOWnews資料照片）

民俗專家曝農曆6月6日拜虎爺開運法

小孩調皮也能拜虎爺

2026年6月6日剛好碰上星期六，形成「6年、6月、6日、星期六」的罕見巧合，被民眾封為「超級666日」、「一路6到底幸運日」，不少人直呼「真的太6了吧！」甚至有人準備在清晨6時6分6秒截圖，留下這個滿滿數字6的特殊瞬間。除了日期巧合引發討論，不少網友也提前規劃，要在當天清晨6時6分6秒準時截圖，讓手機畫面同時出現「2026／06／06／06：06：06」，留下「含6量最高」的紀念畫面。也有人笑稱，希望當天考試、工作、業績、投資都能跟著一起「很6」，一路順利到底。事實上，「很6」近年已成為流行網路用語，代表某人很厲害、很強、很會操作，源自「6」與「溜」諧音，因此這次「666」巧合也被不少人視為象徵順利與好運的吉祥日。除了國曆日期巧合，民俗專家廖大乙也提醒，農曆6月6日是虎爺將軍聖誕千秋，民間信仰中，虎爺具有鎮煞、招財、庇佑孩童平安等意涵。不過要特別注意的是，2026年6月6日並不是農曆6月6日；今年農曆6月6日落在國曆7月19日，民眾若有祭拜虎爺習俗，建議依照農曆日期安排。廖大乙建議，若想趁農曆6月6日替虎爺祝壽祈福，可準備6顆雞蛋或6顆鴨蛋，到附近廟宇供奉虎爺公。雞蛋、鴨蛋在民俗文化中有「脫殼重生」、「解厄改運」象徵，若想提升財運與事業運，也可準備6顆鴨蛋祭拜，寓意將人生中的「鴨蛋」、低潮與霉運吃掉，重新迎接好運。若家中孩子較為調皮、家人近期身體欠安，或希望祈求全家出入平安，也可在農曆6月6日向虎爺祈福。