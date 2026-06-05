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距離2026九合一大選在即，藍綠白陣營大多已完成排兵布陣。命理師李靜唯分析，從今年12月開始，一路延伸至2027年12月，正是從吊人過渡到死神最大的關卡，恐引發「王權更替」，台灣恐將面臨前所未有的結構性重組，未來若無法割捨腐朽的政治積弊，這段時間的政權動盪，有可能是一場連根拔起的大重置。李靜唯昨(4)日在臉書發文表示，回顧中華民國的吠陀星盤，始終籠罩在「昴宿（Krittika）」的火能量之下，這是一個典型「大象變獅子」的奇蹟。我們從一個島嶼，躍升為全球高科技的重鎮。李靜唯指出，今年10月31日至2027年1月25日的「星宿（Magha）」週期，10月底後，台灣正式跨入極為險峻的業力清算週期，從今年12月開始，一路延伸至2027年12月，正是從吊人過渡到死神最大的關卡。李靜唯續指，這星宿象徵慎終追遠與王權更替，是一段能量極度不穩定的時期，預示著台灣恐將面臨前所未有的結構性重組。過去幾十年積累的業力將加速顯現，若無法割捨腐朽的政治積弊，這段時間的政權動盪，有可能是一場連根拔起的大重置。李靜唯表示，目前的局勢，正應驗了推背圖第40 象：「君非君，臣非臣，始艱危，終克定。」這不僅是對政局的描繪，更是對當前法律與道德準繩失衡的感嘆。李靜唯分析，這片土地並不適合捲入政治權謀的爾虞我詐。星盤中象徵民眾安全感的宮位存在著「日食格局」，這註定了政治權力中心若一直沈溺於意識形態對立，將無法為人民帶來真正的安定。因為台灣的福報是拿來發揚專業的，而不是在「離民心很遠」的政治內耗中不斷被糟蹋與銷蝕。