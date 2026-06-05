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美廉社又出手賣「蔥蒜辣椒都切好了」！單包79元被讚翻

有許多大家常見的爆香食材都已經切好分裝一包一包，像是辣椒、蒜、蔥等，另外還包括玉米粒、秋葵、香菇絲、洋蔥丁、有籽檸檬片、蓮藕、小黃瓜等一大堆食材

平均價格為「2件158元」起，平均一件價格約79元。

▲美廉社最近開賣各種已經切好處理好的包裝食材，包括蔥蒜辣椒、玉米、青椒、蘿蔔等都有，平均單包79元。（圖/Threads）

美廉社切好食材眾許願「希望全聯跟上」！菜市場婆媽心聲曝光

▲這種懶人包裝的蔬果食材真的非常適合租屋族、上班族小家庭，省時又方便，不少人敲碗希望全聯可以跟上販售。（圖/Threads）

「比較適合沒有時間的上班族啦！不然這個菜是有點太貴，這個量的話，價格跟市場差到有2倍到3倍，我沒辦法接受。」

美廉社近幾年改動不少，除了電子價卡搶先全聯在門市全面更換之外，店內的特色產品、酒水也是非常受到巷弄社區民眾的討論及喜愛。然而近日，有民眾去逛美廉社時就發現，冰箱內竟然出現各種蔥、蒜、辣椒等爆香食材整包整包已經切好躺在冷凍庫中，除此之外還有一些常用的烹飪食材也都已經處理完畢裝袋，價格一包平均79元，貼文立刻爆紅，不少租屋族、婆媽都狂讚表示：「真的是想逼死全聯欸！這我還不買爆。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「美廉社，你真的不要太扯！直接處理好這些食材，一整個就很方便，我是吃蔥派的，之前都是自己切一切冰在冷凍庫，我這次直接帶兩包回家！」只見該網友貼出的照片，美廉社的冷凍庫裡面，，整櫃都是在販售同系列的商品，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「種類真的蠻齊全的，非常用心的服務，美廉社給大拇指」、「敲碗全聯也出這個！我買菜絕對順便買這個，太省時了」。然而記者自己本身也是一人租屋，剛開始看到美廉社該產品時真的感到讚嘆，因為像這種一人要煮菜沒廚房的租屋處，要自己備料真的麻煩的要命，有人直接把相關食材全部都已經處理好、切好，實在非常方便。雖然以菜色來說，要買齊可能還是會去全聯逛，雖然美廉社這類型商品廣受好評，但記者也實際詢問家庭主婦多年的張媽媽，她一看到價格就立刻「眉頭深鎖」，透露自己不會購買，認為在價格上跟傳統市場有一定的差距，張媽媽表示：只能說，每個人需求不同，像這種懶人商品肯定還是會有人需要，買不買單、覺得貴不貴就見仁見智囉！