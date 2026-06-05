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嘉義海味首登場 《灌籃高手》聯名周邊開賣

▲台鐵在鐵路便當節推出多款限定餐盒，包括鰻香豐味木盒便當、石分鰻意木盒便當，以及融合港式工藝的匠心食藝－珍饌羽珠燒雞蒸籠便當與海陸雙饗蒸籠便當。（圖／記者李青縈攝）

高鐵推3款新便當7/1上路 便當節新嚐鮮

▲高鐵將在7月1日起在車上販售全新便當菜色，並在便當節搶先曝光。（圖／台灣高鐵提供

鐵路便當節今（5）日起至6月8日在台北車站一樓大廳登場，台鐵董事長鄭光遠指出，便當節是超越美食活動的感情連結平台，更承載著世代記憶與台灣社會變遷的文化意象。交通部次長伍勝園指出，今年參展家數突破以往，有來自日本、國際及各界跨域品牌的參與，讓鐵道文化走向國際。台北場便當節展現職人實力，推出多款限定餐盒，包括鰻香豐味木盒便當、石分鰻意木盒便當，以及融合港式工藝的匠心食藝－珍饌羽珠燒雞蒸籠便當與海陸雙饗蒸籠便當；另有與國家鐵道博物館籌備處聯名推出的「S212與S206柴油機車頭特色便當」。台北場次也攜手漁業署與嘉義縣政府共同輔導，嘉義優鮮水產供應者，首次亮相3款嘉義海味限定便當（台灣鯛、鰻魚及虱目魚），讓民眾得以直接認識產地故事、購買職人水產。此外，臺鐵也首度攜手台東縣政府合作推廣「2026臺東博覽會」，共同推出結合臺東特色物產的限定便當，將太平洋鬼頭刀、生食級干貝等在地旬味融入餐盒設計。臺鐵夢工場同步引進日本超人氣「江之電《灌籃高手》平交道周邊」，讓鐵道迷不必出國，也能感受日本經典鐵道場景魅力。台灣高鐵公司也參加第11屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當，包括「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排佐小米飯」及「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」；3款新便當預計自7月1日起於午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市，歡迎旅客選購嘗鮮。想要提前品嘗「高鐵便當」的旅客，可在便當節期間前往高鐵攤位選購，現場購買享優惠價110元，並加贈高鐵瓶裝水乙瓶；此外，現場還可買到「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品組合。