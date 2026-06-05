日本人氣歌姬 Ado 近期與足球很有緣分，不僅為國家足球隊演唱2026世界盃應援歌曲〈綺羅（KIRA）〉，也為超人氣足球動漫《BLUE LOCK 藍色監獄》真人版電影獻唱主題曲〈Monstruo〉。隨著世界盃熱潮逐漸升溫，加上《藍色監獄》真人版電影將於8月7日在日本上映，讓Ado意外成為串聯二次元與三次元足球宇宙的重要人物。
世界盃應援曲才剛上線 《藍色監獄》真人版預告曝光
運動品牌 Adidas 邀請 Ado 擔任日本國家足球隊「藍武士」2026球衣企劃合作夥伴，並演唱世界盃應援曲〈綺羅〉。新球衣以「地平線（HORIZON）」為設計概念，象徵日本隊朝世界盃更高目標邁進，Ado 聯名版球衣更加入招牌的「藍玫瑰」元素。
世界盃合作企劃引發討論之際，《藍色監獄》真人版電影也於近日公開最新預告，宣布由 Ado 演唱主題曲〈Monstruo〉。《藍色監獄》故事描述日本足球協會為培養能帶領日本奪下世界盃冠軍的超級前鋒，集結全國300名前鋒展開殘酷淘汰制，是近年最受歡迎的足球動漫。
此次公開的主題曲〈Monstruo〉由曾與 Ado 合作打造〈踊（Odo）〉、〈Show〉等人氣作品的 Giga 與 TeddyLoid 再度聯手製作，歌曲名稱在西班牙語中意為「怪物」，呼應作品追求極致自我與突破極限的核心精神。
從世界盃到《藍色監獄》 Ado成最大共通點
雖然《藍色監獄》真人版電影與日本國家隊世界盃企劃並沒有官方聯名合作，但兩大足球話題卻不約而同找上 Ado。一邊是為日本隊獻唱世界盃應援曲〈綺羅〉，另一邊則是演唱《藍色監獄》真人版主題曲〈Monstruo〉。從現實球場到動漫世界，都能聽見 Ado 的歌聲。
除了 Ado 獻唱主題曲之外，真人版電影最新預告公開後，《藍色監獄》角色還原度也成為討論焦點。其中由男團 &TEAM 成員 K 飾演的人氣角色凪誠士郎，一登場便引發熱烈討論。不少粉絲紛紛留言表示「比想像中還像」、「根本是凪本人」、「連氣質和說話方式都神還原」。
預告曝光後也讓不少原先對真人化抱持遲疑態度的粉絲們改觀，認為角色造型、球場動作與整體氛圍都比預期更貼近原作。隨著2026世界盃即將開打，以及《藍色監獄》真人版將於8月7日上映，相關足球話題也持續成為大家關注的焦點。
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運動品牌 Adidas 邀請 Ado 擔任日本國家足球隊「藍武士」2026球衣企劃合作夥伴，並演唱世界盃應援曲〈綺羅〉。新球衣以「地平線（HORIZON）」為設計概念，象徵日本隊朝世界盃更高目標邁進，Ado 聯名版球衣更加入招牌的「藍玫瑰」元素。
此次公開的主題曲〈Monstruo〉由曾與 Ado 合作打造〈踊（Odo）〉、〈Show〉等人氣作品的 Giga 與 TeddyLoid 再度聯手製作，歌曲名稱在西班牙語中意為「怪物」，呼應作品追求極致自我與突破極限的核心精神。
雖然《藍色監獄》真人版電影與日本國家隊世界盃企劃並沒有官方聯名合作，但兩大足球話題卻不約而同找上 Ado。一邊是為日本隊獻唱世界盃應援曲〈綺羅〉，另一邊則是演唱《藍色監獄》真人版主題曲〈Monstruo〉。從現實球場到動漫世界，都能聽見 Ado 的歌聲。
除了 Ado 獻唱主題曲之外，真人版電影最新預告公開後，《藍色監獄》角色還原度也成為討論焦點。其中由男團 &TEAM 成員 K 飾演的人氣角色凪誠士郎，一登場便引發熱烈討論。不少粉絲紛紛留言表示「比想像中還像」、「根本是凪本人」、「連氣質和說話方式都神還原」。
預告曝光後也讓不少原先對真人化抱持遲疑態度的粉絲們改觀，認為角色造型、球場動作與整體氛圍都比預期更貼近原作。隨著2026世界盃即將開打，以及《藍色監獄》真人版將於8月7日上映，相關足球話題也持續成為大家關注的焦點。