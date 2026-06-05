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國小謝師宴辦在五星級飯店！每人1650元惹怒家長

▲新竹某國小畢業班預計在五星級飯店舉辦謝師宴，學生每人預收1650元。（圖／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社 」）

▲有家長直言，國小學生沒有經濟能力，實際上仍由家長埋單，若家中有多名畢業生，支出更是一筆負擔，也質疑感恩是否一定得透過高價餐宴表達。（示意圖／取自photoAC）

貼文掀兩派熱議！另一派人支持校方：不願出席可自行選擇

▲不少家長認為，活動經問卷調查後決定，屬於自主參與性質，不願參加可自行選擇缺席。（圖／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社 」）

畢業季到來，新竹一所國小傳出將在五星級飯店舉辦謝師宴，每名學生需繳交1650元，並共同分攤師長餐費，引發家長熱議。有家長認為，國小畢業生年僅12歲，所謂請老師吃飯其實仍由家長負擔，若以高價餐宴作為感謝方式，恐讓感恩教育變質；也有人擔心即使標榜自由參加，未出席學生仍可能面臨同儕壓力。另一派人則認為謝師宴屬自主選擇，不願參加者可自行缺席，雙方意見在網路上掀起熱烈論戰，至今仍在延燒。一名家長近日在《新竹爆料公社》分享學校發出的同意書，內容表示為感謝師長6年來的教導與陪伴，六年級班親會先前透過線上問卷徵詢家長意見，統計結果顯示多數家長支持舉辦謝師宴，因此決定於新竹國賓大飯店舉行活動。通知單載明，由於場地有人數限制，將優先開放畢業生與師長參加，若仍有名額再開放家長報名。根據通知內容，每名學生餐費約1299元，但因須共同分攤師長餐費，因此預收1650元，多退少補。對此，發文家長坦言，謝師宴原本是學生向老師表達感謝的活動，但國小畢業生大多僅12歲左右，沒有工作能力與收入來源，所謂請老師吃飯，實際上仍由家長支付費用。若家中同時有兩名畢業生，支出就超過3000元，對部分家庭而言並非小數目。原PO認為，教育的核心應該在於品德與感恩，而非消費能力。相較於高價餐宴，一張親手製作的卡片、一段感謝影片，甚至一句真誠的道謝，或許更能展現對老師的敬意與感謝。尤其涉及數十萬元規模的活動經費時，決策過程、預算規劃及資金流向都應公開透明，保障家長知情權。另一方面，原PO也擔心即便活動標榜自由參加，但若班上大多數學生都出席，少數未參加的孩子仍可能感受到被排除或比較的壓力。貼文曝光後，不少網友認同原PO的看法，認為國小階段就舉辦高規格謝師宴確實值得討論，「這不是拿不拿的出來的問題，而是為什麼要舉辦？學生攤提師長的費用？應該直接說家長攤提吧」、「哪個貴族學校啊？貴族老師還非得五星級」、「謝謝老師可以，但是飯錢自己出，老師不可以接受金錢招待」。還有自稱退休教師的網友表示，「我自己是退休老師，政府早就明令禁止辦謝師宴。我的學生畢業當天會相約一起吃飯，我也參加，自費。」不過另一派網友則持不同看法，認為活動事前已透過問卷調查，且屬家長與學生自主決定的聚會性質，既然多數家長支持舉辦，就應尊重整體決議，「勾不要去就好了啊，為何要公審呢？」「會在意就不要去，想那麼多內耗自己沒有必要」、「如果你擔心小孩被歧視自卑，當你勾選不參加時，心理建設及教育本來就是你家長該負起的責任，而不是勾完後就沒你的事欸」。也有家長認為，如今謝師宴更像是家長感謝老師長期付出的場合，「以前的謝師宴是學生感謝老師，現在的謝師宴我個人覺得是家長感謝老師的付出，畢竟現在的小孩超難教」、「如果生小孩我連這1650都要這樣考慮，我不知道生小孩的意義到底是想要他過的幸福還是在跟不上環境因素的挫折下成長。」面對外界討論，發文家長後續強調，自己並非反對感謝老師，也不是批評參與活動的人，而是希望社會能重新思考謝師活動的設計是否符合教育初衷。他認為，真正值得關注的並非參不參加，而是當有人選擇不參加時，是否仍能被平等對待，不必承受額外的標籤與壓力，讓每個孩子都能留下沒有負擔的畢業回憶。